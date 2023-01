Poste Italiane, come prenotare il ticket allo sportello tramite whatsapp

Non tutti sanno che per recarsi alle Poste oggi è possibile prenotare il proprio ticket per il proprio turno allo sportello tramite whatsapp. Ecco come fare

Sono milioni gli italiani che utilizzano i servizi proposti da Poste Italiane per fare tutta una serie di operazioni quotidianamente. Oggigiorno, le Poste consentono ai propri utenti di fare tante operazioni online, quindi evitando di attendere file molto lunghe negli Uffici Postali.

Poste Italiane: prenotare il ticket per lo sportello con Whatsapp

È possibile, infatti, svolgere le suddette operazioni online connettendosi al sito di Poste Italiane oppure utilizzando le app di Postepay oppure Bancoposta. Tutto questo è davvero molto utile per snellire l’afflusso di persone nell’ufficio postale, agli sportelli.

Spesso, infatti, ci si trova a dover andare alle Poste per un’operazione e ritrovarsi tantissima gente ad aspettare il proprio turno. Di solito è un’attesa estenuante che può essere di un’ora e qualche volta anche di più, in particolare se c’è da aspettare perché il cliente che si trova allo sportello ha delle difficoltà per portare a termine ciò che deve fare.

Ergo, la bella novità di cui non tutti sono a conoscenza è proprio il fatto che si può prenotare il proprio turno in Ufficio postale da casa o anche mentre ci si trova in giro, per strada.

In questo modo si potrà prenotare il numero e potremmo essere informato in tempo reale di quanta fila c’è allo sportello prima di noi, in modo da non restare troppo tempo in attesa e magari, fare altro aspettando che si liberi il nostro turno, pur restando sempre nei pressi dell’ufficio postale. Per prenotare, basta connettersi sul sito di Poste Italiane, oppure usare le suddette app o anche, e questa è la novità più saliente, prenotare tramite messaggio whatsapp.

Come richiedere il ticket per lo sportello

Il proprio numero o ticket può essere richiesto usando whatsapp, mandando un messaggio al seguente numero: 3715003715. Come fare? Ve lo spieghiamo meglio. Bisognerà innanzitutto aprire la chat di whatsapp, e un operatore virtuale di Poste risponderà al vostro messaggio proponendo, tra le numerose opzioni, come lo SPID, di prenotare il ticket.

Per trovare l’Ufficio Postale in cui volete prenotare il vostro biglietto potrete o scrivere voi stessi l’indirizzo, inserendolo, oppure servirvi della geolocalizzazione e condividere la vostra posizione nella conversazione whatsapp.

In questo modo vi sarà possibile trovare l’ufficio in cui prenotare il vostro biglietto per lo sportello o anche un appuntamento con un consulente con cui parlare.