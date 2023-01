Vuoi eliminare le spunte blu dai messaggi? Ecco un trucco che permetterà di farlo

Forse non lo sai, ma esiste un trucco per eliminare le spunte blu dai messaggi già letti. In questo articolo, potrai scoprire come fare.

Se c’è un oggetto di cui non possiamo certo fare a meno, quello è senz’altro il cellulare. Il telefonino è diventato un qualcosa di indispensabile, difatti non riusciamo a staccare lo sguardo allo schermo.

Il cellulare, infatti, risulta essere anche un apporto per il lavoro. Molto spesso è utile per leggere e-mai anche mentre ci si trova sul tram o in ascensore. Dunque, oltre all’uso lucido e ricreativo, si può dire che questo apparecchio tecnologico sia molto importante anche per questioni necssarie. Da non sottovalutare, difatti, l’importanza dell’applicazione WhatsApp.

L’importanza di WhatsApp

Il cellulare molto spesso viene definito negativamente, dato che molte persone tendono a divertarne quasi dipendenti. Difatti ci sono alcuni casi in cui si crea una vera e propria connessione con il proprio telefonino. Tuttavia, come in ogni cosa, oltre al risvolto negativo, bisogna concentrarsi sugli aspetti meramente positivi. Avere a propria disposizione un cellulare è un grande fortuna, di cui la nostra generazione può godere. Difatti, grazie agli smartphone è possibile stare in contatto con le persone. A tal proposito bisogna menzionare WhatsApp, un’applicazione di messaggistica instantanea che, per l’appunto, permette di inviare messaggi ed eseguire chiamate in modo completamente gratuito.

Come eliminare le spunte blu dai messaggi

Dunque, dopo aver appurato l’utilità di WhatsApp, bisogna, però fare alcune considerazioni. Questo sistema di messaggistica, pur essendo molto utile, ha alcune criticità. Difatti a molti utenti non fa affatto piacere che, dopo aver visualizzato un messaggio, compaiano delle spunte blu ad indicare l’avvenuta visualizzaione dei messaggi. Tuttavia, a quanto pare, sembra esserci un modo per eliminare le spunte blu dopo la visualizzazione dei messaggi. L’app di Meta, infatti, è molto sensibile al tema della privacy, ed è pronta a tutelarla in ogni momento. Le famigerate spunte blu, spesso causa di litigi fra fidanzati e non solo, possono essere cancellate grazie ad alcuni accorgimenti molto semplici da eseguire. In primis occorre andare su Impostazioni, andando poi su Chat e cliccare su disattiva conferma di lettura. Il procedimento è identico sia su iOS che su Android.

Occorre, però, sottolineare che il procedimento risulta essere biunivoco. Difatti, dopo aver disattivato le spunte blu, non sarà più possibile sapere se il destinatario di un nostro messaggio abbia visualizzato o meno ciò che gli è stato scritto.