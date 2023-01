Mestoli in legno pieni di batteri: non usare il detersivo | Solo così vanno via

Tutti (o quasi) hanno almeno un mestolo in legno per cucinare nella propria abitazione, ma per certi versi sono un po’ complicati da pulire. Ecco alcuni metodi buoni per pulirlo bene ed eliminare i batteri che si potrebbero creare

I mestoli in legno sono utensili molto usati per cucinare, ma il fatto di essere porosi e che tendano a trattenere umidità possono renderne complicata la pulizia. Tuttavia, è possibile mantenerli bene pulendoli con trucchi che non li danneggiano.

Metodi da evitare per pulire i mestoli in legno

Secondo gli esperti, ci sono dei metodi per pulire i mestoli in legno da evitare assolutamente, in quanto possono danneggiare il materiale e favorire il proliferare di batteri. Nello specifico, gli esperti sconsigliano di mettere i suddetti mestoli in lavastoviglie, perché questo elettrodomestico può arrivare a elevate temperature e quindi il materiale di cui sono composti questi mestoli può essere danneggiato.

Al contempo, il mix di calore e umidità può fare spazio al proliferare di batteri nel legno. Dunque è sconsigliato anche lavarli con il detersivo per piatti in quanto i detersivi, generalmente, sono molto aggressivi e il legno si potrebbe danneggiare.

Metodi consigliati per pulire i mestoli in legno

Dopo aver visto i metodi “sconsigliati” per pulire i mestoli in legno, ecco i metodi che invece sono raccomandati per questo tipo di utensili. Nello specifico, una soluzione efficace può essere quella di usare il limone, prodotto assai utile per disinfettare il mestolo in legno, in quanto riesce a rimuovere grasso e odori forti dal materiale.

Dopo aver usato il limito su tutto il mestolo, bisogna risciacquarlo con l’acqua e asciugarlo con un asciugamano di una certa morbidezza, pulito, che non crei danni al legno. E ancora, un altro metodo efficace per la pulizia dei mestoli in legno è l’uso del bicarbonato di sodio.

Basterà mettere un po’ di bicarbonato sul mestolo, mettere anche un po’ di succo di limone e poi strofinare per rimuovere le macchie, spesso causate dall’uso di salse, con un panno finché la macchia non scompare definitivamente.

Infine, risciacquare l’utensile con dell’acqua, e poi farlo asciugare. Altro metodo efficace per pulirlo è quello di usare l’aceto, che è in grado di rimuovere odori non piacevoli e di disinfettare il mestolo in legno e altri utensili dello stesso materiale.

Per farlo, mischiate aceto e acqua. Dopodiché, mettete il mestolo in legno in quel mix liquido per almeno 20 minuti. Finito questo tempo, sciacquare per eliminare gli odori e asciugare con un panno pulito e qualitativamente buono.