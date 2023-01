Reni, i sintomi a cui non puoi non far caso se ci tieni a star bene

I reni sono una parte molto importante del corpo di un essere umano. Se tieni alla tua salute, non ignorare questi dieci sintomi che indicano che qualcosa non va nei tuoi reni

I reni sono una parte davvero fondamentale per il nostro organismo, in quanto svolgono delle funzioni atte a rimuovere tramite le urine le sostanze di scarto, oltre ad assicurare un giusto equilibrio dei liquidi.

Funzione dei reni

Quando si beve troppa acqua, ad esempio, essi ne rimuovono l’eccesso, o se troppo poca, la risparmiano, se c’è un’emorragia in corso gestiranno la produzione urinale per farti perdere meno liquidi ecc. Regolano anche quali e quanti sali minerali rimuovere dal tuo corpo.

Sintomi da non sottovalutare per la salute dei reni

Per scoprire se si ha un’insufficienza o una sofferenza ai reni bisogna fare di prassi delle analisi del sangue e delle urine, e questi hanno una certa importanza in particolare con precisi elementi di rischio, tra cui pressione bassa, diabete, obesità. Ci sono anche dei sintomi che potresti ignorare, tra cui stanchezza continua a cui non sai dare spiegazione, difficoltà nel concentrarti o un calo di forze.

Altro campanello d’allarme potrebbe essere la difficoltà nel riposare, in quanto quando i reni non funzionano a dovere le tossine restano nel sangue al posto di essere rimosse tramite urina, e ciò va ad alterare sistemi che poi rispecchiano la qualità del vostro sonno.

E ancora un altro sintomo è la pelle secca e prurito, che può venire fuori dal fatto di non riuscire a mantenere un giusto controllo sulle quantità di minerali in circolo. E poi c’è il sangue nelle urine, che di certo è un segnale che non può essere ignorato.

Altri sintomi possono essere la schiuma nelle urine che se in eccesso, può far pensare alla presenza di proteine nelle urine, che di norma non ci dovrebbero essere in quanto sono importanti e non devono essere scartate attraverso la pipì. Altri segnali sono il gonfiore attorno agli occhi, oppure a piedi e caviglie. Si possono anche manifestare crampi alle gambe, oppure una diminuzione dell’appetito. Questo sintomo è indicativo di un accumulo di tossine ed è un po’ come se il corpo ti segnalasse che ridurre l’appetito è un modo per produrre meno tossine, visto che l’organismo non riesce a smaltirle a dovere.

Importante quindi per la salute dei reni una dieta bilanciata, attività fisica regolare, consumare poco alcolici, essere ben idratati.