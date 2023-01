Aumenta il costo annuale della Postepay: ecco per chi

Sono previsti degli aumenti per il canone annuale, ma solo per alcuni. Vediamo insieme per chi aumenterà

Postepay sta aumentando i costi del canone annuale previsto per chi possiede una Postepay Evolution. Si tratta di una modifica che è già in corso dal 1° gennaio 2023, quando il canone, solo per chi ha richiesto una nuova carta, è cresciuto da 12 a 15 euro.

Altri aumenti

Non sono tuttavia gli unici aumenti che l’azienda ha inserito, visto che cresce anche il costo del Postepay Connect, che permette di legare la Postepay Evolution alla Sim Poste mobile, a prezzi modici. Sale anche il numero dei giga offerti, ma cresceranno allo stesso tempo i prezzi di ogni promozione legata a Postepay Connect. Per fare un esempio, citiamo “200 Back” o “12 mesi”.

Vantaggi

La Postepay Evolution è una carta munita di Iban, che offre a chi la possiede l’opportunità di farsi accreditare sul conto il proprio stipendio o anche la pensione, di mandare e ricevere bonifici Sepa, e si può pagare in contactless. Dato che è legata a un conto, con questa carta si possono anche pagare bollettini postali, che possono essere pagati anche tramite foto.

Con questa carta è possibile ritirare denaro contante senza costi da ogni sportello del circuito Poste Italiane in tutta Italia, e anche eseguire pagamenti in tutto il mondo, sia online ma anche dal vivo, grazie al circuito Mastercard.

Per controllare i propri fondi a disposizione si possono usare l’app Bancoposta e l’app Postepay.

Cambiamenti previsti

Come detto, ergo, i canoni annuali sono aumentati per chi possiede una Postepay Evolution, dallo scorso 1° gennaio 2023. Ma quali utenti si vedranno aumentare i prezzi da poco introdotti?

Nello specifico, è bene sapere che l’incremento di cui si parla è pari a 3 euro all’anno, dato che invece di pagare i soliti 12 euro annuali, si andrà dunque a pagare 15 euro all’anno.

C’è da dire che in realtà questo nuovo aumento non interesserà assolutamente chi ha già una Postepay Evolution, in quanto per costoro il canone non subirà nessun cambiamento di sorta, ma resterà sempre al prezzo di 12 euro. Questo aumento, pari a 3 euro, riguarderà, altresì, coloro che faranno nuove richieste di carta prepagata Postepay Evolution. Ergo chi vuole fare la carta ex novo, pagherà un canone annuale di 15 euro.

Il costo di prima attivazione della carta non subirà cambiamenti, ma si proseguirà nel pagare 5 euro, che si sommeranno ai 15 euro di ricarica minima previsti per attivare la carta. Il canone di 15 euro per i costi di gestione della carta si dovrà pagare alla fine del primo anno.