Incredibile: ecco cosa succede se bevi troppo caffè | Bisogna fare attenzione

Il caffè è una delle bevande più amate per svariati motivi. Tuttavia non bisogna assolutamente farne un abuso. In questo articolo vi sveleremo per quale motivo.

Le giornate delle persone sono sono sempre più frenetiche. Ci si alza solitamente molto presto per andare a lavoro, e capita di non aver riposato a sufficienza. La mattina, infatti, non sempre si appare con un aspetto fresco e riposato.

Pertanto è necessario ricorrere a qualche bevanda energizzante, in grado di apportarci la giusta carica per affrontare la lunga giornata. Fra queste non possiamo certo non annoverare il caffè. Questa parola significa tante cose. Il caffè, difatti, non è solo una semplice bevanda, ma molto di più. Sicuramente la amano in tanti, ma occhio alla quantità ed alla frequenza con cui lo si assume.

Gli effetti benefici del caffè

Quando si pronuncia la parola caffè si evocano sapori, odori e tradizioni. Caffè fa venire subito in mente una delle città più belle e dannate del mondo: Napoli. Passeggiando nei vicoli della città di Totò è impossibile non essere pervasi dal profumo dell’aroma di questa bevanda. Di tradizione secolare, oggi il caffè è una sorta di rito a cui nessun abitante dello Stivale riesce a rinunciare. Oltre a deliziare le nostre colazioni, a dare spirito alle nostre pause, o semplicemente a tirarci su mentre sia a lavoro o sui libri, il caffè se bevuto con moderazione può anche avere significativi effetti benefici sulla nostra salute. Lo dimostrano molteplici ricerche portate avanti da gruppi di scienziati. A quanto pare bere tre caffè al giorno riduce il rischio di contrarre malattie al fegato. Secondo un’altra analisi, consumare un giusto numero di espressi ridurrebbe anche il rischio di cancro al colon retto. Tuttavia la parola d’ordine come in tutte le cose deve sempre e solo essere: moderazione. Poco fa bene, troppo fa male.

Ecco cosa accade se si bevono troppi caffè

Dunque nel paragrafo precedente si è parlato degli effetti benefici della storica bevanda. Consumarne troppi, però, potrebbe fare tutt’altro che bene. Difatti alcuni studi hanno rivelato quanto possa essere nocivo un eccessivo consumo di caffè. L’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare consiglia di non superare le cinque tazzine al giorno. Un abuso di caffeina, difatti, potrebbe provocare diversi effetti indesiderati. Tachicardia, insonnia, mal di testa, mal di stomaco, agitazione: ecco cosa accade al tuo corpo qualora venga superato il tasso di caffeina consigliato, o comunque accettato dall’organismo.

Dunque è bene fare molta attenzione, cercando di mantenersi nella soglia consigliata.