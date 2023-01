Upas, uno storico personaggio sta per tornare| Ecco di chi si tratta

Un volto storico di Un posto al sole sta per tornare in scena. Di chi stiamo parlando?

Il tempo libero rappresenta una parte fondamentale nella vita delle persone. Difatti ognuno è libero di viverlo al meglio e come preferisce. C’è chi desidera dedicarsi a qualche hobby, o comunque praticare uno sport. Tuttavia non tutti sono dello stesso parere, infatti molte persone prediligono trascorrere il proprio tempo libero sul divano di casa a guardare la televisione.

Del resto la televisione italiana offre una vasta gamma di programmi da seguire. Dai talk show ai dating show sino ai quiz, genere sempre molto in voga. Anche la linea narrativa non scherza, difatti non mancano fiction e soap opera da seguire con interesse. Fra queste non si può non citare Un posto al sole, la più longeva soap opera della televisione italiana.

Un posto al sole: una storia che dura da ventisei anni

Correva l’anno 1996, sullaterza rete Rai va in onda una nuova soap, ambientata a Napoli. Si tratta di Un posto al sole, del resto, essendo ambientata nella città del sole per antonomasia, come avrebbe mai potuto chiamarsi. In questo caso, sembra avere piuttosto un valore letterale. La soap, difatti, affronta argomenti non certo banali e stucchevoli, ma da anche importanza ad argomenti sociali. Un posto al sole ti ricorda che, nonostante i mille problemi, prima o poi ci sarà sempre qualcosa di positivo. Negli anni ovviamente si sono avvicendate storylines anche a tema sentimentale.

Uno storico personaggio sta per tornare in scena

Nel corso degli anni si sono avvicendati vari personaggi. Difatti per dare spazio anche a diverse storylines si tende talvolta a mettere in stand by alcuni volti. A quanto pare, però, c’è uno storico personaggio che molto presto rienterà in scena. Si tratta di una donna che in passato ha avuto una certa influenza su diverse vicende. Di chi staremo mai parlando? Elena Giordano, la figlia di Marina, storica villain della soap. Già da un po’ di tempo vociferava la notizia di un suo ritorno. Tuttavia la conferma ufficiale è arrivata dalla stessa Valentina Pace, volto di Elena. L’attrice, infatti, ha postato uno scatto sul suo profilo social, in cui si evince che sia tornata sul set di Un posto al sole.

La donna tornerà a Napoli per stare vicino a sua figlia in un momento piuttosto delicato. Alice, infatti, a causa della sua ossessione per Nunzio, finirà per invischiarsi in una brutta vicenda. A quanto pare questa spinosa storia finirà per inasprire i rapporti fra Elena ed Angela, le quali difenderanno a spada tratta i propri figli.