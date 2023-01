Lavatrice intasata, sporca e puzzolente? stop al tecnico, da oggi non avrai più problemi

Che disastro quando la lavatrice da problemi! il nostro elettrodomestico è fondamentale e insostituibile ma a volte ci mette K.O.

Talvolta pensiamo che la nostra lavatrice non stia lavorando bene e subito si va in ansia perché è impossibile rinunciare ai servigi di questo elettrodomestico; infatti lavora a regime in tutte le famiglie e quando qualcosa non va lo avvertiamo subito da nostro bucato se non è perfetto come lo vogliamo.

Abbiamo detto che la lavatrice lavora moltissimo nelle nostre case e molto spesso accade che si intasa; a seguito di questo, l’ odore che emana non è certo dei migliori, i nostri panni non vengono ben puliti e profumati ed alcune parti dell’ elettrodomestico stesso sono melmose. Questo problema spesso è causato dall’ ammorbidente che non scende bene nel condotto della sua vaschetta.

Perché usiamo l’ ammorbidente?

L’ammorbidente è un additivo che viene usato alla fine del lavaggio per rendere il bucato più morbido e profumato. Non è un sapone per cui, non rimuove le macchie. Viene inserito all’ interno di una vaschetta con un simbolino a forma di fiorellino, di solito posta vicino alla vaschetta del detersivo. Usare l’ ammorbidente significa conferire ai nostri capi un profumo fresco ed avvolgente ed ogni volta che si apre il cestello della lavatrice si viene inebriati dalle sue essenze. L’ ammorbidente svolge diverse funzioni durante il lavaggio: ci regala un odore piacevole e caratteristico, rende i capi più morbidi, ridona elasticità al nostro bucato, rende i capi più resistenti e facili da stirare e protegge i colori. Tutto questo grazie ad un componente in esso contenuto, un balsamo che agisce sulle fibre, ricoprendole durante ogni lavaggio. A volte però, a causa dei frequenti lavaggi con questo additivo dalla consistenza densa e cremosa anche viscida, non scende del tutto dalla sua vaschetta, lasciando dei residui che, col tempo, intasano la lavatrice e generano gli inconvenienti di cui sopra abbiamo accennato.

Scopriamo come risolvere inconvenienti con l’ ammorbidente

Prima di tutto si deve staccare la spina e chiudere l’ acqua dal rubinetto per evitare fuoriuscite. Dietro la lavatrice, c’é un tubo che è quello di carico dell’ acqua, al suo interno è posizionato un piccolo filtro che spesso si ottura; tirandolo fuori, si potranno notare tutti i residui che vengono filtrati. A questo punto, una volta sciacquato bene, possiamo rimontarlo.

Lo sapete quale saranno i vantaggi? non solo non avremmo più il problema dell’ ammorbidente che rimane bloccato in vaschetta ma, ci sarà una maggiore pressione dell’ acqua in entrata!

Niente più chiamate inutile al tecnico, niente più spreco di ammorbidente, niente più cattivi odori, niente più macchie di ammorbidente residuo sui nostri capi ma, solo bucato profumato e pulito con una manutenzione a costo zero!