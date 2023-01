Agopuntura per dolore nel Sistema Nazionale: maggiore efficacia rispetto ai farmaci contro alcune patologie

L’agopuntura è entrata a far parte del Sistema Nazionale, in quanto sarebbe più efficace rispetto ai medicinali per quanto concerne la profilassi del mal di testa cronico ed episodico e per lombalgia cronica aspecifica.

Negli ultimi tempi, l’agopuntura è stata introdotta nel Sistema Nazionale/Linee Guida Iss (Istituto Superiore Sanità) come terapia per il dolore. Si tratta di un esito giunto dopo uno studio durato tre anni che ha prodotto un documento finale presentato dalla Federazione Italiana Società Agopuntura, a cui hanno collaborato, per l’elaborazione, anche consulenti esterni, ossia studiosi dell’IRCSS di Milano.

Il documento

Questa ricerca ha permesso di sintetizzare tutte le prove disponibili nonché la produzione delle linee guida tramite metodo Grade, mezzo con cui si è proceduto nel valutare la sicurezza delle prove, dare consigli e fare scelte in merito alla salute. La sintesi di questo documento mostra quanto l’agopuntura sia molto più efficace dei medicinali nel curare l’emicrania. Lo stesso esito di buon livello, l’agopuntura lo ottiene anche come terapia per la lombalgia cronica aspecifica rispetto alla cura combinata con farmaci e non farmaci.

Introdurre l’agopuntura nel Sistema Nazionale dell’Iss, fa di essa una cura che non è più possibile ignorare dal punto di vista di pratica medica giornaliera, soprattutto per ciò che concerne le suddette malattie che dal punto di vista sociale costituiscono un problema, sia per quanto riguarda la qualità della vita delle persone che soffrono di quei disturbi, sia per i costi.

Spesso i pazienti devono affrontare politerapie farmacologiche e subire anche effetti collaterali. L’opportunità di poter usufruire di una terapia non farmacologica quale l’agopuntura, porta praticamente a nulla gli effetti collaterali, se effettuata da staff medico ben competente.

Rapporto costo efficacia dell’agopuntura

Oltretutto, c’è da dire che da numerose ricerche pubblicate è emerso che l’agountura ha un rapporto costo efficacia molto elevato, quindi anche questa è di certo una cosa da tenere in conto.

L’unica nota stonata è che l’offerta pubblica di agopuntura non basta ancora, e questo crea delle disparità dal punto di vista distributivo da Nord a Sud. il Ministero della Salute, infatti, ha censito diverse strutture pubbliche di agopuntura distribuite nel seguente modo: 177 al Nord, 94 nella zona centro del nostro Paese, 16 al Sud, 11 nelle isole italiane.

Emicrania e lombalgia cronica aspecifica sono solo le prime due patologie considerate dalla FISA. La Federazione Agopuntura vuole attivare queste linee guida valutando l’efficacia di questa terapia anche in altre patologie che creano dolore e anche per ridurre gli effetti collaterali delle terapie oncologiche, dove è emerso che l’agopuntura è potenzialmente efficace, al punto da essere introdotta nei reparti di oncologia nei più importanti ospedali di tutto il mondo.