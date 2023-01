La carne ti ha stancato ma non sai come assumere proteine? nessun problema, ti sveliamo tutti gli alimenti gustosi che le contengono

Da sempre ci hanno detto carne uguale proteine, ma molte persone per motivi diversi preferiscono non mangiarla. Possiamo farne a meno?

Le proteine sono contenute nelle carni e sono fondamentali per il buon funzionamento del nostro organismo. Ma siamo sicuri che devo per forza mangiare la carne per stare in forma? Certo che no! la natura ci viene in aiuto con tante pietanze che la possono sostituire, fornendoci il giusto quantitativo di proteine.

Sono molte le motivazioni che hanno spinto negli ultimi anni le persone ad abbandonare la dieta con le carni; per motivi di salute o per motivi etici, sono sempre di più coloro che cercano alternative per assumere proteine da altre fonti.

Ci sono alternative vegetali al consumo di carne?

Sicuramente possiamo assumere le proteine da altri alimenti per rimanere in forma e per darne il giusto quantitativo al nostro organismo. Abbiamo a disposizione alimenti vegetali da cui possiamo assumere le proteine.

Per sostituire le proteine della carne, una valida alternativa sono i legumi, prima categoria alimentare da considerare. Ceci, lenticchie, fagioli, soia, lupini ed altri legumi hanno un ottimo quantitativo di proteine, ferro, zinco, vitamine del gruppo B e fibre.

Come possiamo constatare, abbiamo una grande possibilità di scelta, inoltre i legumi, sono considerati parte della dieta mediterranea che è la migliore nel mondo. Come abbiamo detto contengono proteine e molte fibre e vitamine, contengono inoltre aminoacidi essenziali e sali minerali. Sono pietanze che saziano, tengono lontano il colesterolo quindi poveri di grassi. Sono alimenti proteici si, ma sono anche fonte di carboidrati. Non contenendo tutti gli aminoacidi di cui il nostro fisico necessita, è consigliato accompagnarli con i cerali, che ne completano la finzione nutrizionale.

Quali possono essere altri alimenti che contengono proteine ?

Oltre i legumi, possiamo ricavare le proteine di cui abbiamo bisogno, da un’ altra vasta gamma di alimenti interessanti alcuni dei quali, non troppo rinomati. Conosciamoli da vicino.

Il Tofu, si ottiene dalla cagliatura del succo ricavato dalle fave di soia, più o meno con una lavorazione simile a quella da cui dal latte si ottiene il formaggio, per questo motivo, a volte, si sente chiamare il tofu con il termine, errato, “formaggio di soia”. E’ un alimento tipico dell’estremo oriente che ad oggi troviamo molto facilmente in tutti i supermercati ed è stato anche introdotto nei menù di alcuni ristoranti occidentali.

Il tempeh è un’ altro alimento che contiene proteine; si prepara facendo fermentare i semi di soia. E’ un alimento della cucina asiatica, e qui da noi, in occidente, non è ancora popolare come il tofu, ma visto l’ aumento delle persone che si sono avvicinate alle diete vegetariane e vegane, si sta diffondendo rapidamente. Il tempeh viene anche detto “carne di soia” per il suo alto contenuto di proteine; è molto digeribile, ed apporta fibre e vitamine; nutrizionalmente è più intrigante rispetto al tofu, nonostante entrambi derivino dalla soia questo perché durante la fermentazione, i semi di soia, rispetto alla cagliatura del succo da essi ricavati, conservano le caratteristiche iniziali del legume.

Mopur, Muscolo di grano e Quorn sono prodotti vegetali proteici messi a punto da diverse aziende sull’ onda dell’ aumento della popolazione vegetariana e vegana. Il Mopur, è ottenuto da un particolare processo di fermentazione del frumento che ne limita il glutine, migliora la sua digeribilità e gli concede una consistenza molto simile a quella della carne.

ll Muscolo di grano è simile al “seitan” ma è prodotto con grano di alta qualità, farina di lenticchie aromi e spezie.

Il Quorn ha un ingrediente base che è il Fusarium venenatum, una particolare specie di microfungo, che proprio fungo non è, e contiene micro proteine. In realtà, appartiene alla famiglia delle muffe ma, grazie alla sua consistenza, viene impiegato per piatti vegetariani e vegani che somigliano molto alla carne.