Treni, un’app può tramutare i ritardi in sconti: ecco qual è

Se il tuo treno è in ritardo, non bisogna disperarsi, perché quei minuti di attesa possono essere tramutati in sconti. Ecco di chi è l’idea e soprattutto di che cosa si tratta

Se il tuo è in ritardo, disperarti è l’ultima cosa che devi fare. Spesso purtroppo succede che un treno non arrivi nel tempo prestabilito, e questo è di conseguenza fonte di un certo disagio, soprattutto se magari si ha un appuntamento importante a cui non si può arrivare con ritardo.

L’idea

Ma a rivoluzionare tutto ci hanno pensato due pendolari italiani, che hanno deciso di tramutare quei minuti che altrimenti resterebbero semplicemente tempo perso, in sconti. Vediamo come. C’è una nuova app, il cui nome è Delate, che è possibile scaricare in modo gratuito sui telefonini sia di tipo Android sia iPhone.

Due pendolari italiani, stufi di dover sempre perdere del tempo in attesa dei treni ogni giorno, hanno creato un’app che permette di ottenere almeno un qualche rimborso anche da treni regionali, che sono poi quelli che vengono usati di più, tutti i giorni.

Come tramutare i ritardi in sconti

Ma come trasformare questi ritardi in possibilità? Dunque, se un treno è in ritardo, è possibile accumulare minuti per ottenerne uno sconto dal punto di vista economico. Si tratta di sconti per fare delle compere da altre aziende che aderiscono all’iniziativa. Il sistema utilizzato da questa app è quello di raccogliere punti, ma i punti sono rappresentati, diversamente da altri meccanismi, dai minuti in cui un treno ritarda.

Per mettere in moto questo sistema è importante segnalare il treno che si sta per prendere e registrare poi gli eventuali minuti in cui il convoglio ha fatto ritardo. Chiaramente per fare questo bisogna rendere attiva la geolocalizzazione per permettere al sistema di controllare che in effetti ci si trova per davvero ad attendere il treno sulla banchina.

Ci sono già parecchie aziende che hanno fatto delle offerte e aderito a questo progetto. Gli sviluppatori non scartano l’idea che, con il crescere degli utenti, queste possano a loro volta crescere e quindi portare a offrire sempre più vantaggi.

E magari, non si può sapere, anche firmare delle intese con le stesse compagnie di trasporti. Questa è un’app dedicata per lo più a chi è pendolare o comunque fa spesso viaggi con il treno. Di certo è una buona opportunità per godere di offerte esclusive su prodotti e servizi.