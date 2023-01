Vite al Limite | Perde 250 kg e diventa modella: sta vivendo un sogno

Un’ex paziente del noto medico Nowzaradan ha perso 250 kg e adesso si ritrova a vivere come in un sogno. Vediamo come la vita di questa ragazza è totalmente cambiata

Uno dei problemi più gravi che costituiscono una piaga della società statunitense è certamente quello dell’obesità. Sono davvero molte le persone in sovrappeso in tutte le fasce d’età, dai bambini, a uomini, donne, anziani. Ovviamente non è un problema solo degli americani ma anche di altre persone in tutto il mondo, ma negli Usa c’è il maggior numero di persone in sovrappeso.

La storia del programma

Il programma Vite al Limite è un reality show a cui prendono parte persone il cui peso è di oltre 250 kg, e che si affidano alla terapia del noto dottor Younan Nowzaradan, chirurgo originario dell’Iran che conosce ottimi rimedi per far perdere peso ai propri pazienti nel modo giusto, senza che la loro salute venga compromessa.

Il medico in questione ha riportato pochissimi fallimenti e negli Usa il reality è giunto alla nona edizione, evidenziando un forte indice di gradimento dai telespettatori americani. La prima stagione di Vite al Limite è andata in onda nel 2012, 11 anni fa, e dopo un anno è giunta anche nel nostro Paese, su Real Time.

Christina Phillips: come ha perso 250 kg

Christina Phillips ha preso parte alla seconda edizione di Vite al Limite, quando aveva 27 anni. All’epoca, la ragazza pesava 317 kg. La giovane desiderava fortemente il cambiamento, e quando lei e il famoso chirurgo del programma si sono incontrati per la prima volta, lui l’ha sottoposta a una dieta davvero ferrea.

Per Christina, la prima fase è stata davvero molto difficile, visto che ha dovuto diminuire in modo vertiginoso la quantità di alimenti che ingeriva. Dopo anni di lavoro su se stessa e anche di interventi chirurgici, Christina ce l’ha fatta e ha perso ben 250 kg.

Un grandissimo risultato. Oltretutto, la donna ha imparato ad amarsi. Grazie al forte cambiamento nella sua vita, Christina è riuscita a realizzare il desiderio di diventare modella. Non a caso, un famoso brand curvy l’ha contattata per assumerla come modella.

Oggi Christina ha cambiato totalmente la sua vita, mettendo un bypass gastrico e facendo degli interventi chirurgici per togliere la pelle in eccesso. Intervistata tempo fa, la donna ha detto:«È incredibile, ora riesco a godermi le piccole gioie dell’esistenza e tutto mi sembra eccezionale. Prima non riuscivo neanche a camminare e oggi anche andare da sola al parco o fare la spesa mi rende felice. Oggi sono una donna felice e ringrazio Dio per avermi dato una seconda possibilità».