Frutto o fiore? gustosissima e attraente, una celebrità sulle nostre tavole, sveliamo chi è

Tutti la conosciamo, immancabile sulle nostre tavole, celebre in tutto il mondo ma misteriosa la sua natura, frutto da gustare o fiore per decorare?

Siamo attratti e ingolositi da questa pietanza: seducente, colorata, profumata ma, sulla sua natura c’é un interrogativo…è un frutto o un fiore? in ogni caso sulle nostre tavole durante la sua stagione, non ce la facciamo mancare, col dolce o col salato viene inserita magistralmente in tanti piatti.

A questo punto la curiosità sarà tanta ed è venuto il tempo di svelare la protagonista di questo articolo; è lei, rossa come il fuoco, gustosa e dolce di natura, bella, polposa e invitante, si è proprio lei, la Fragola.

E’ considerata un ” falso frutto” appartenente alle piante del genere “Fragaria“. Si, proprio così, anche se commercialmente la fragola viene considerata un frutto, dal punto di vista botanico, viene identificata come “falso frutto”.

Perché non è un frutto?

La fragola viene considerata un falso frutto o frutto aggregato, perché deriva da un fiore formato da più pistilli, ognuno dei quali, dopo le fecondazione, forma un achenio. La parte rossa, quella che tutti noi mangiamo e preferiamo non è il frutto ma, in realtà, è il ricettacolo delle inflorescenze che, dopo la caduta dei fiori si ingrossa, inglobando gli acheni.

Proprietà e benefici delle Fragole

Le fragole sono ricche di Vitamina C, di potassio e di acido folico. Hanno importanti effetti antitumorali, antianemici, protettivi del sistema immunitario e della memoria. Hanno molecole “antiossidanti” e “antinfiammatorie” che le rende alleate della salute cardiovascolare. Sono ricche di enzimi che che attivano il metabolismo e agevolano il dimagrimento; contengono inoltre molte fibre che regolarizzano il transito intestinale e consentono al nostro organismo, di assorbire minori quantità di zuccheri. Contengono circa 35 calorie per 100 grammi.

I benefici che possiamo ottenere da questi meravigliosi frutti, fiori rossi, non sono soltanto a livello salutare ma anche estetici: grazie allo “xilitolo”, bloccano la formazione della placca dentale e grazie alla “Vitamina C”, impediscono la formazione delle rughe, della cellulite e della ritenzione idrica.

Tutti possono mangiare le fragole?

Le fragole hanno delle ottime proprietà ma sono considerate un “alimento allergizzante” in quanto, alimento istamino-liberatore per questo motivo, i soggetti allergici, devono fare attenzione e limitarne il consumo se non proprio evitarle.

Anche le persone non allergiche devono prestare alcune attenzioni per esempio alle quantità infatti, mangiare troppe fragole, può causare reazioni cutanee tipo rossori e pruriti e persino provocare orticaria e gonfiore alla lingua.

Allergie a parte, le fragole sono un ottimo alimento, per le loro proprietà ne viene consigliato il consumo tre volte alla settima. Si possono consumare in molti modi, infatti, fra le loro peculiarità, questi frutti sono buonissimi mangiati come dessert o come accompagnatrici di piatti salati, ad esempio nelle insalate o nei risotti.

Curiosità sulle Fragole

Le Fragole sono l’ unico frutto che ha i semi all’ esterno, ce ne sono circa 200, ecco perché ci rimangono spesso fra i denti! Inoltre le fragole non sono bacche come si potrebbe pensare invece sono denominate “frutti aggregati” proprio per i semi che le compongono. Appartengono alla “famiglia delle Rose”; la pianta della fragola è una pianta perenne. Da una statistica, è il frutto preferito dai bambini al di sotto dei 10 anni.

I Nativi Americani mangiavano le fragole molto prima dell’arrivo degli Europei e le consideravano un frutto primaverile, le mangiavano fresche oppure cotte con le focacce di mais. Gli antichi Romani, le coltivavano per le loro proprietà terapeutiche, le usavano per curare moltissime malattie: depressione, cali di pressione, febbre, calcoli renali e mal di gola.