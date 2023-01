Quanto guadagna Mara Venier? La cifra è da non credere

Sapete quanto guadagna Mara Venier? La zia più amata d’Italia ha uno stipendio davvero da capogiro.

La televisione italiana è piena di programmi molto interessanti da seguire. Nonostante gli scettici ritengano che non sempre l’offerta sia all’altezza. Tuttavia, soprattutto mamma Rai programma una serie di trasmissioni anche molto interessanti da seguire.

Quiz, show, talent show, dating show: insomma non manca niente. Ma anche la rete ammiraglia rivale non scherza. Canale 5, difatti, è la reginetta delle reti in quanto a programmi di vario genere. Molto spesso i conduttori tendono a fare ping pong fra le due reti, passando velocemente dalla Rai alla Mediaset. Fra questi non si può certo non citare Mara Venier, signora indiscussa della televisione italiana. Una lunga carriera costruita dal nulla, amori e matrimoni, grandi amicizie e soprattutto uno stipendio da sogno: zia Maria ha una lunga storia da raccontare.

Mara Venier: biografia

Se si pensa alla televisione italiana ci viene in mente senz’altro lei: Mara Venier. La zia più amata d’Italia per la sua simpatia, la sua genuinità ed il suo carisma. La conduttrice riesce a donare un sorriso ad ogni telespettatore. Classe 1950, Mara Povoleri nasce a Venezia da una famiglia di umili origini. Ad appena diciassette si trasferisce a Milano dove conosce Francesco Ferracini. Dopo poco si unisce in matrimonio, ma nonostante la nascita di Elisabetta, l’unione fra i due durerà ben poco. A quel punto Mara inizerà a lavorare come modella ed avrà anche una piccola parte nel film Il giardino dei Finzi Contini di De Sica. Le viene proposto un contratto per sette anni che prevede altri film. Tuttavia, dinanzi alla possibilità di dover girare delle scene di nudo, la donna esprime il suo diniego.

Mara Venier e il negozio di abiti usati

La vita della lady della domenica è piena di esperienze molto significative. Ispirata dal modo di vestire della cantante Gabriella Ferri, Venier decide di aprire un negozio nei pressi di Campo dei Fiori di abiti usati. In poco tempo diventerà un punto di riferimento per le celebrità e per la stessa Gabriella Ferri, l’artista a cui si era ispirata. Le due stringeranno amicizia e molto spesso si recheranno insieme ad Ercolano a scegliere i vestiti. La svolta alla carriera di Mara Venier arriva negli anni ’80, quando viene scelta da Mario Merola per un ruolo nel film “O zappatore”.

Lo stipendio di Mara Venier

Dunque, dopo essersi cimentata nel ruolo di attrice, Mara Venier ha compreso che la sua strada fosse un’altra, intraprendendo la carriera da conduttrice. Negli anni è diventata uno dei volti più amati della televisione italiana.

La sua professionalità ha un prezzo, difatti Venier viene ricompensata con uno stipendio da capogiro. Stando ad alcune voci, la conduttrice percepirebbe uno stipendio di 500 mila, 600 mila euro all’anno.