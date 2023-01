Se mangi le arance così sbagli | Il trucco poco noto per assimilare vitamine

Tutti sanno che la vitamina C fa bene, ma è anche importante sapere come consumare le arance. Ecco una cosa che sanno in pochi

Tutti sappiamo che le arance fanno bene. Oltre al loro ottimo succo che accompagna le nostre colazioni, spuntini o merende, è importante imparare a mangiare le arance e non solo. Soprattutto nei periodi in cui fa molto caldo, con alte temperature, è importante idratarsi e prende tante vitamine per stare al meglio.

Le vitamine

Le vitamine fanno bene e ci rendono più energici. Possiamo trovarle in fragole, ciliegie, nespole, asparagi, rucola, radicchio, ravanelli, zucchine, meloni, patate, cavoli e tanto altro sono una mano santa per contrastare il caldo, idratarsi e assumere tante vitamine. Sono tutti buonissimi e soprattutto importanti, di cui nutrirsi durante il corso della giornata.

Soprattutto a colazione, una buona spremuta d’arance è un modo molto buono per cominciare la giornata con una sana e naturale dose di energia. Soprattutto da quando ha avuto luogo la pandemia di Coronavirus, che è stata di certo uno dei momenti più duri della storia dell’umanità, è aumentato l’uso di alimenti atti al rafforzamento del sistema immunitario.

Per esempio, arance, limoni, kiwi, che contengono molta vitamina C. Il consumo di questi alimenti è cresciuto del 33%. Un vero e proprio toccasana per la nostra salute come già ben sappiamo. Ciò che invece è meno noto ai più, è che c’è un modo di mangiarle che è davvero di grande utilità. Vediamo insieme di che cosa si tratta.

Il trucco

Le arance, in particolare, sono un frutto che oltre ad essere squisito, è anche importante per la nostra salute, non solo per il fatto che contiene tanta vitamina C, perché tra l’altro, contiene anche altre due importanti vitamine, la A e la B. Le arance hanno in sé altre sostanze di rilievo per la nostra salute, ossia potassio, fosforo, calcio e magnesio. Questi alimenti vengono consumati bevendo una bella spremuta di arancia. Ovviamente c’è chi le assume anche preparandosi una gustosa insalata.

C’è tuttavia anche un altro modo per ottenere quelle sostanze, ossia masticare le bucce d’arancia. Già, chi l’avrebbe mai detto? Eppure è vero. Questo perché molte delle sostanze di cui è piena un’arancia si trovano proprio nelle bucce. Masticando la buccia d’arancia, si alleviano disturbi allo stomaco e respiratori.

Non solo, masticarle aiuta anche a prevenire gengiviti e parodontiti. Agisce disinfettando, dunque e allevia persino l’alitosi.