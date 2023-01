Whatsapp, che cosa fare se l’app si apre in modo lento

Whatsapp è una delle app di messaggistica più amate e soprattutto più utilizzate al mondo, ma a volte può dare qualche problema, come tutte le app. Come comportarsi nel caso in cui dovesse aprirsi in modo lento o impiega tempo nell’invio e nella ricezione dei messaggi.

Ci sono delle volte, rare in realtà, ma può capitare, in cui whatsapp può diventare lento e fa fatica nell’invio di messaggi e anche nella loro ricezione. Ci potrebbero essere diversi motivi per cui l’app smette di funzionare nel modo giusto già da quando si apre.

Whatsapp: perché non si apre?

Tra i motivi più frequenti ci potrebbe essere la mancanza di rete, ma anche il fatto che magari non è stato fatto l’aggiornamento dell’app oppure ci potrebbe essere rimasto poco spazio nella memoria di whatsapp. Dunque le soluzioni potrebbero essere le seguenti: innanzitutto si potrebbe decidere di riavviare lo smartphone su cui si stanno avendo criticità e scoprirai che il più delle volte, con questo metodo, il problema si risolve facilmente senza fare altre azioni.

Altro passo da fare è quello di verificare se c’è connessione a Internet, perché uno dei problemi più frequenti può essere quello della mancanza di rete. Dunque non si tratterebbe di un malfunzionamento o un down dell’app a impedire che whatsapp funzioni a dovere.

Se sei online con un Wi-Fi, ma non va, ti basta spegnere quella connessione e restare con la connessione dati. Se invece il problema è della rete dati, cerca un Wi Fi a cui connetterti oppure chiedi a qualcuno di farti da hotspot condividendo la propria connessione con la tua.

Altre possibili soluzioni se whatsapp va lento

Ma non è tutto, perché la causa può anche essere data da un mancato aggiornamento di whatsapp. Ergo, è importante controllare se ci sono aggiornamenti da eseguire. Generalmente, avvengono in modo automatico dal dispositivo, ma qualcosa potrebbe sempre succedere e il processo di aggiornamento interrompersi, soprattutto se il Wi-fi va a singhiozzo.

Eventualmente, bisognerà fare un aggiornamento di tipo manuale. Altro motivo di rallentamento di whatsapp può essere che bisogna rimuovere la cache dell’applicazione. Si tratta di una serie di dati che nel tempo si sono accumulati, e che potrebbero essere danneggiati, ragioni per cui creano lentezza in whatsapp. Tra l’altro, in questo modo potrai togliere pure dello spazio.

Come fare? Se hai Android, apri whatsapp, premi Cancella cache o svuota cache. Se hai un iphone, disinstalla e poi reinstalla l’applicazione. Prima, però, assicurati di fare un backup.