Sapete quanto guadagna Amadeus? La cifra fa venire i brividi

Amadeus è uno dei vip più amati dal pubblico. Non solo amato, ma anche pagato alla grande. Volete sapere quanto guadagna? Leggete l’articolo e lo scoprirete.

La musica è una delle arti più belle. La musica è vita, è cultura, è tradizione. Fra qualche settimana avrà inizio la kermesse musicale più importante dell’anno. Il Festival di Sanremo coniuga l’arte di Euterpe all’intrattenimento, proponendo cinque prime serate all’insegna non solo del canto, ma anche della moda, del cinema e dello sport.

Ospiti di tutto il pianeta, giungono nella città dei fiori per celebrare la musica italiana. Tra un chiacchiericcio ed una proiezione sulla classifica, il pubblico a casa forse dimentica per qualche giorno i problemi della vita quotidiana. A solcare il palco dell’Ariston sono stati i più grandi interpreti della canzone italiana. Da Massimo Ranieri a Claudio Villa, sino ad Albano, voce possente ed intramontabile. Perchè alla fine l’importante non è certo vincere, l’importante è partecipare. Sanremo ha visto brillare i due più grandi conduttori della televisione italiana: il re Pippo Baudo e l’imperatore Mike Bongiorno. Questi ultimi si sono sfidati per anni a chi collezionasse più edizioni condotte. Una dura lotta, vinta anche se per poco da Baudo. Il conduttore siciliano, difatti ne ha condotto ben tredici, mentre Bongiorno si è fermato ad undici. E c’è qualcuno che potrebbe presto raggiungerli. Colui che sembri essere il loro degno erede: il principe Amadeus, giunto alla quarta edizione consecutiva e reduce da tre edizioni di sfavillante successo.

Amadues: la rinascita dopo anni difficili

Ben presto avrà inizio il Festival di Sanremo ed Amadeus sembra essere pronto a cimentarsi nuovamente in questa straordinaria avventura. Sebbene non sia ancora iniziata, la settantatreiesima edizione della famosa kermesse si prospetta ricca di sorprese. Attesi sul palco dell’Ariston artisti di grande calibro, che torneranno a Sanremo dopo decenni. A quanto pare sarà l’ennesimo gioiellino firmato Amadeus. Il conduttore più quotato del momento ha alle spalle una carriera trentennale che l’ha visto fare di tutto: da Reazione a catena a L’eredità, sino all’appuntamento fisso con il capodanno di Rai Uno. Il 2023 sarà di sicuro un anno incredibile per Sebastiani, ma non bisogna dimenticare che il presentatore in passato ha vissuto anche dei momenti difficili. Per un periodo, difatti, Sebastiani fu assente dalla scene, salvo poi rientrare più motivato e grintoso di prima.

Lo stipendio di Amedeo Sebastiani

Amadeus è molto amato dal pubblico per la sua simpatia, oltre che per la sua professionalità. Una professionalità che i vertici della rete ammiraglia Rai riconoscono, attribuendogli una degna ricompensa. Lo stipendio di Sebastiani va ben oltre quello della maggior parte degli italiani, e questo non è certo un segreto.

Stando ad alcune indiscrezioni, Amadeus, solo per la conduzione del Festival di Sanremo, percepirebbe fra i 500 mila ed i 600 mila euro. Non sono mica spicci…