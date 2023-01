Sei disperata, non sai come pulire il tuo divano? niente paura arrivano i rimedi casalinghi che ti aiutano a mantenerlo in forma nel tempo

Il Divano è uno dei pezzi del nostro arredamento che usiamo di più in famiglia, quello che si sporca facilmente e che spesso ci dimentichiamo di pulire.

In tutte le case c’é almeno un divano, un pezzo necessario per il nostro relax, per accogliere i nostri ospiti, per riposare dopo una lunga giornata di lavoro, per fare un veloce riposino pomeridiano, per guardare la tv con la famiglia, insomma, non può mancare!

Quando andiamo ad acquistare un divano sicuramente il primo pensiero è quello della comodità; ce ne sono per tutti i gusti e per tutte le esigenze. Nelle famiglie con bambini si prediligono divani facili da pulire, da sfoderare e resistenti mentre, le coppie o i single, si orientano più facilmente su divani più elaborati, con meccanismi tecnologici per la movimentazione della spalliera e dei poggiapiedi e non si fanno problemi sulla scelta del colore anche se, molto delicato come il bianco.

Certamente è il pezzo di arredamento nel soggiorno che più usiamo e ci godiamo, ma questo porta anche all’ usura dell’ oggetto. I metodi di pulizia sono diversi, a volte si fatica di più a seconda del materiale di cui è fatto ma, il problema, sta nel fatto che nonostante sia un arredo molto usato, spesso non viene pulito nel modo e nei tempi giusti.

Talvolta se si hanno dei bimbi in casa, è facile trovare briciole e residui di cibi o schizzi di bevande sui cuscini; se il divano è in tessuto sfoderabile, la pulizia si farà più semplice, basterà sfoderare e mettere in lavatrice il tessuto se lo consente, (di solito si può fare), se il divano è chiaro e non sfoderabile in pelle o ecopelle, si dovranno trovare altre soluzioni.

Vediamo come procedere con la pulizia nei diversi tipi di divano

Per il divano in similpelle non dovete utilizzare prodotti chimici o candeggina perché potreste rischiare di rovinarlo in poche passate, preferite invece un rimedio naturale, come quelli delle nonne; utilizzate sapone di Marsiglia o bicarbonato ben diluiti in acqua, strofinando con un panno umido e poi asciugare.

Se avete un divano in ecopelle bianca, utilizzate alcool o aceto bianco; strofinate delicatamente con un panno inumidito di una o dell’ altra sostanza sulla macchia da trattare. Oppure, cancellare la macchia con la “gomma pane” e concludete la pulizia con un panno, meglio se in microfibra, inumidito con un po’ acqua.

E’ possibile pulire un divano in ecopelle anche con del latte detergente facendo attenzione che non sia un detergente molto oleoso; il procedimento non cambia, versate il detergente su un panno, strofinate delicatamente e asciugate con un panno in microfibra.

Se possediamo un divano in microfibra bianco, per la sua pulizia generale, possiamo utilizzare un panno umido delicatamente sulla superficie; se il divano è macchiato, possiamo utilizzare del sapone di Marsiglia ma, se le macchie sono ostinate, possiamo creare un composto denso di acqua e bicarbonato e applicarlo sulla zona interessata.

Se dobbiamo pulire un divano in tessuto, macchiato, sarà efficace per eliminare le macchie più ostinate, il bicarbonato di sodio: una volta diluito un cucchiaio di bicarbonato in un litro di acqua tiepida e con mezzo bicchiere di succo di limone o di aceto, immergiamo un panno morbido nella soluzione e strofiniamolo sulla superficie del divano.

Il consiglio è quello di fare la pulizia dei nostri divani almeno una volta alla settimana non solo per una questione igienica ma anche, per mantenere nel tempo in buone condizioni un oggetto di arredamento che amiamo e di cui abbiamo bisogno.

Non dimentichiamo inoltre che, acquistare un buon divano al giorno d’ oggi, diventa per una famiglia una spesa non indifferente che possiamo evitare cercando di fare una manutenzione attenta, costante e neanche troppo faticosa settimanalmente.