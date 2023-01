Dieci alimenti che causano dipendenza: ecco quali sono

Una ricerca ha stilato una classifica dei dieci alimenti che creano maggiore dipendenza nelle persone. Scopriamo assieme di quali alimenti si tratta.

Forse è un problema che spesso si prende sottogamba, ma ci sono dei cibi che se non si sta attenti, dominandosi, possono creare dipendenza. A volte si ignora il fatto di dipenderne scambiando l’impulso di mangiarli con una semplice golosità, ma la scienza ha mostrato come in verità certi alimenti causano dipendenza, proprio come le dipendenze che si vengono a creare con alcol e droghe.

La lista dei cibi che creano dipendenza

A mettere su una lista di alimenti in grado di creare dipendenza ci ha pensato Ashley Gearhardt, insegnante associata al dipartimento di psicologia all’Università del Michigan. La professoressa ha pubblicato gli esiti del suo studio, elaborato in partnership con il dottor Johanness Hebebrand, capo del dipartimento che si occupa di psichiatria infantile e adolescenza, psicosomatica e psicoterapia in Germania, all’Università di Duisburg Essen.

Da quanto è emerso dallo studio pubblicato dall’American Journal of Clinical Nutrition, alimenti quali patatine fritte, pizza surgelata, gelati e biscotti confezionati hanno parecchie cose in comune con sostanze in grado di creare una forte dipendenza, tra cui il tabacco o gli stupefacenti.

In tutti e due i contesti, la lavorazione rimuove gli aspetti più “tediosi” del prodotto e ne fa emergere solo quelli che danno maggiore piacere. In questo caso, quello degli alimenti, i processi di lavorazione su questi cibi eliminano fibre, proteine e acqua, e ne restano dunque zucchero, sale, aromi artificiali e additivi vari.

Tutti questi componenti sono assorbiti in modo veloce dal flusso di sangue e creano sollievo e piacere nelle zone del cervello che gestiscono emozione, motivazione, ricompensa.

Oltre a tutto ciò si aggiungono anche altri additivi, che vanno a mettere in risalto la consistenza del prodotto. Ergo, allo stesso modo di ciò che si verifica con gli stupefacenti, questi alimenti sono alla base di importanti effetti collaterali, di cui, chiaramente, se si esagera nel mangiarli, l’obesità.

Quali sono i cibi che creano dipendenza?

Dunque, la lista dei dieci alimenti che creano dipendenza, stilata dagli esperti, comprende i seguenti cibi:

Gelato

Caramelle

Patatine fritte

Cioccolato

Biscotti

Patate confezionate

Torte

Pasta

Ciambelle

Pane Bianco.

Di certo siamo in molti a mangiare questi alimenti. L’esperta raccomanda di creare un diario alimentare in modo da tenere traccia dei cibi che ci creano comportamenti e voglia di mangiare senza controllo. Il passo successivo è chiaramente eliminarli.