Frutti secchi miracolosi! fra tutti ce né uno che spicca, elisir di lunga vita e di giovinezza-sveliamo qual’ è

La frutta secca che bontà! tutti sappiamo quanto è gustosa e quanto fa bene; numerose sono le sue proprietà e fra tutti i frutti ce né uno, il più gettonato e miracoloso.

La frutta secca è amata da tutti, numerosi sono gli usi che ne possiamo fare in cucina, ci possiamo sbizzarrire con ricette dolci o salate a seconda dei gusti o semplicemente mangiarla così, al naturale.

Chi ha detto che la frutta secca la si mangia solo durante il periodo Natalizio? sfatiamo questa diceria e mettiamo i puntini sulle “i”, la frutta secca si mangia tutto l’ anno! Fra la frutta secca spicca, per le sue qualità e per la sua bontà, un frutto in particolare.

Il frutto per eccellenza di cui parleremo è la Mandorla. Tra la frutta secca, le mandorle risultano quelle più amate, dalle mille proprietà benefiche sono eccezionali anche come “elisir” di lunga vita e cura di bellezza.

Proprietà delle Mandorle

Rappresentano una preziosa fonte di vitamina E, sali minerali, proteine e fibre. Aiutano a combattere diverse patologie, come l’ipertensione o le disfunzioni metaboliche; sono ricche di Omega 3 e acidi grassi, essenziali per il benessere del cuore.

Cosa fanno le mandorle all’interno del nostro organismo? questi frutti sono grandi alleate della dieta dimagrante infatti, conferiscono un grande senso di sazietà e sono povere di carboidrati; sono inoltre ottime per contrastare l’ anemia e le malattie delle ossa grazie ai tantissimi sali minerali di cui sono composte. Il modo migliore per gustare le mandorle e assumerne tutti i benefici, è mangiarle con la buccia, infatti, è all’ interno di questa, che sono contenuti gli effetti benefici. Se introduciamo nella nostra dieta, che deve essere equilibrata, la frutta secca, questa contribuirà a ridurre il colesterolo cattivo grazie all’azione degli acidi grassi Omega 3 e 6. Nello stesso tempo, favorirà le funzioni cardiovascolari e proteggerà il cuore. Se non abbiamo particolari problemi di peso, si potrà consumare fino a 30 grammi di mandorle al giorno.

Le mandorle, come abbiamo detto, hanno numerose caratteristiche benefiche per il nostro organismo e fra queste, dobbiamo alle mandorle il riconoscimento di “vitalità e buonumore”; sono ottime per gli sportivi, ci aiutano a combattere stanchezza e affaticamento grazie alla presenza di Magnesio e sali minerali. Sono infatti particolarmente consigliate a chi soffre di disturbi del cambio di stagione come la “Letargia primaverile”.

Soffrite di stipsi o diarrea? le mandorle ci aiuteranno a ristabilire il nostro equilibrio intestinale e ci saranno di aiuto anche per contrastare problemi di disturbi gastrici, come acidità, bruciore reflusso e nausea.

Controindicazioni

Le mandorle, danno molti benefici ma non sono consigliate per alcuni soggetti che soffrono di alcune patologie o hanno riscontrato allergie alla frutta secca. C hi soffre di patologie dell’apparato digerente, quali colite, gastrite, ulcera ecc. dovrebbero evitare di fare uso di mandorle, a causa della grande quantità di fibre in esse contenute.

Curiosità sulle mandorle

Prevalentemente le mandorle sono dolci, ma ce ne sono anche di amare e vengono considerate tossiche perché contengono amigdalina; mangiate in dosi eccessive potrebbero causare problemi, ma nelle quantità adeguate, il loro impiego diventa molto prezioso per preparare alimenti gustosi come gli amaretti o per la produzione di ottimi liquori.