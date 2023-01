Che Dio ci aiuti 7: ecco cosa pensano i fan della nuova serie

Giovedì 12 gennaio ha debuttato la settima stagione della famosa fiction Che Dio ci aiuti. In questo articolo vi sveleremo cosa pensa il pubblico dei nuovi episodi.

Ogni anno la rete ammiraglia Rai programma diverse fiction da seguire. Le fiction, difatti, sono uno dei prodotti di punta di Rai. Il pubblico ama seguire questo genere poichè riesce ad indentificarsi nei personaggi e nelle storie.

Ci sono fiction che, dopo aver ottenuto un notevole successo, sono diventate un appuntamento fisso. Molti gioiellini targati Rai sono giunti alla quota non trascurabile di dieci, se non più stagioni. Sembrerebbe essere il caso di Don Matteo, la fiction del prete-dective più famoso d’Italia, arrivata a toccare quota 13. Da non dimenticare Il Maresciallo Rocca ed Un medico in famiglia, altre due fiction cult di mamma Rai. Che Dio ci aiuti, considerata una risposta al femminile di Don Matteo, ha da poco debuttato con la settima stagione.

Che Dio ci aiuti 7: ecco cosa è successo nella prima puntata

Il mese di gennaio ha visto il ritorno sul piccolo schermo delle grende fiction. Dopo un periodo di stop, dovuto alla programmazione dei Mondiali di calcio, la rete ammiraglia Rai ha deciso di ridare spazio ad un genere molto amato. Giovedì 12, infatti, ha avuto inizio la settima stagione di Che Dio ci aiuti, una delle fiction più seguite dal pubblico. Tanti i cambiamenti, diverse le sorprese. Suor Angela continua a cercare di aiutare sempre gli altri, avendo il ruolo da collante delle vicende. Ma presto qualcosa potrebbe cambiare. Azzurra prosegue con determinazione il suo desiderio di prendere i voti. Suor Costanza, invece, è partita ed appare solo in poche scene, mentre si trova a telefono con Angela. Cambaino i protagonisti del filone rosa. Difatti, usciti Nico e Monica, il protagonista delle storyline sentimentali sembra essere Emiliano. Il giovane medico potrebbe trovare l’amore proprio in una delle nuove ragazze del convento.

Che Dio ci aiuti 7: cosa ne pensa il pubblico

Dunque una nuova stagione di Che Dio ci aiuti ha avuto inizio, e già sembra prospettarsi l’ennesimo successo. Gli ascolti, infatti, sono stati altissimi, segno che il pubblico abbia gradito ancora una volta le vicende del convento. Tuttavia nonostante il trionfo in termini di ascolti, qualcosa potrebbe non aver convinto il pubblico. Qualche utente, infatti, ha lamentato sui social della prevedibilità e ripetzione delle trame. Trattandosi, però, di un prodotto a lunga serialità, tale effetto collaterale è inevitabile.

Altri ancora, invece, sembrano rimpiangere i tempi in cui c’era Lino Guanciale nei panni di Guido Corsi.