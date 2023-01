Consumatori di nuovo in guardia! Grave allerta alimentare, un’ altro prodotto contaminato- è salmonella!

Supermercati di nuovo costretti al ritiro di un prodotto molto consumato; Il ministero della salute raccomanda di non mangiarlo, c’é rischio salmonella.

Fortunatamente il Ministero della Salute vigila costantemente per tutelare la salute dei consumatori e spesso si ritrova ad emettere ordinanze di ritiro di prodotti anche molto acquistati, per prevenire gravi danni agli utenti.

Anche questa volta il prodotto ritirato è molto consumato; E’ molto importante che questi alimenti vengano ritirati immediatamente dal mercato proprio per garantire la salute di tutti i consumatori. Il Ministero della Salute, attraverso i richiami ed i successivi test sui prodotti, tutela tutti i consumatori Italiani dai danni derivanti da prodotti contaminati, che potrebbero trovarsi sugli scaffali dei supermercati.

Quale prodotto è stato ritirato

Il 13 Gennaio 2023, il Ministero della salute, ha richiamato un prodotto molto usato per la preparazione di diverse pietanze; Si tratta di un “preparato di carne macinata” esattamente, un “impasto di carne fresca di maiale macinata“. Questo prodotto è possibile sia contaminato da Salmonella.

La salmonellosi è un’infezione che colpisce l’apparato gastrointestinale ed è causata da batteri del genere “Salmonella”. Si presenta con: nausea e dolori addominali, crampi seguiti da diarrea acquosa, febbre e vomito. I sintomi da Salmonella si possono risolvere in 1-4 giorni, se contratta in forma grave, si viene ricovrati per eseguire cure più mirate ma di solito si risolve con antibiotici.

Riferimenti del prodotto ritirato

Abbiamo detto che il prodotto ritirato è un “preparato di macinato di maiale” esattamente “Tastasale” (cod art. 345864), con marchio “Il Pronto da Cuocere”. Il nome o la Ragione sociale dell’OSA, a nome del quale il prodotto viene commercializzato, è “Aspiag Service s.r.l.” Il marchio di identificazione dello stabilimento e/o del produttore invece è: IT S1P24 CE.

La sede dello stabilimento si trova in: VIA B. Buozzi, 30, 39110, Bolzano. I lotti di riferimento sono: L6125220077- L6125240077000 Le date di scadenza per questi ultimi sono rispettivamente il: 16/01/23 – 18/01/23. Il formato è invece di 500 grammi (2×250 gr).

Il Ministero della salute raccomanda ai consumatori di non utilizzare i prodotti che abbiamo indicato in quanto potrebbero nuocere alla salute; se ci si accorge di avere acquistato il prodotto, si consiglia vivamente di riportarlo presso il punto vendita per il rimborso o la sostituzione.

Il motivo per cui i lotti sono stati richiamati dal Ministero della salute sono descritti sul sito salute.gov.it . La motivazione cha ha fatto scattare l’ allerta è la “potenziale tossinfezione dovuta alla presenza di salmonella spp”.

Come abbiamo detto, la Salmonella non è facile da intercettare nei sapori, non ha né odore, né sapore distinguibile ma, provoca sintomi molto dolorosi all’ apparato gastrointestinale. Nausea, vomito, diarrea, crampi e febbre sono i più comuni.

Ricordiamo che la Salmonella è molto contagiosa ed è per questo che si da la massima allerta quando ci si accorge di qualche alimento contaminato soprattutto quando si parla di alimenti in vendita; dobbiamo prestare la massima attenzione quando si maneggiano prodotti crudi, bisogna usare il massimo livello di igiene e questo vale non solo per gli esercenti in commercio, ma anche nelle nostre case.