Nuovo Digitale Terrestre: le funzioni nascoste della tv | Nessuno lo sa

Se non conoscevi ancora la funzione del digitale terrestre di cui ti sto per parlare, sappi che cambierà le cose ed è semplice da attivare. Ecco di che cosa si tratta

Sono alcuni anni che parecchie persone hanno un po’ messo da parte la maniera classica di guardare la tv per lasciarsi conquistare dal panorama dello streaming che sta riscuotendo un grandissimo successo anche tra le vecchie generazioni, grazie soprattutto all’avvento di piattaforme come Netflix e prodotti a esso affini.

La funziona nascosta

Ci sono anche molte altre persone che per una questione di proprio volere o magari per necessità, scelgono di guardare la tv nel modo consueto, quindi stando seduti sul divano e accendendo la tv sui canali del digitale terrestre, che quest’anno hanno introdotto una funzione nascosta, che in pochissimi conoscono, e che può definirsi davvero “svoltante”.

Nonostante l’avvento di Netflix o Prime Video abbia determinato un nuovo modo di guardare film, serie tv e quant’altro, nel nostro Paese sono ancora moltissimi i telespettatori che scelgono di guardare programmi Mediaset o Rai o di altri canali, standosene comodamente sul loro divano a guardare la televisione, prima di farsi magari una bella dormita riposante.

TV e digitale terrestre sono molto usate nelle abitazioni e se sei tra quelle persone che ancora la guardano spesso, allora devi assolutamente provare la suddetta funzione segreta di cui quasi nessuno è a conoscenza, ma che ti cambia completamente il modo di vivere. Come? Adesso lo stai per scoprire

I vantaggi della funzione segreta

Tra la fine dello scorso anno e l’inizio del nuovo, Mediaset e Rai, di concerto con il digitale terrestre hanno apportato una serie di nuove funzioni che consentono ai loro spettatori di godersi la loro programmazione il più possibile.

Una di queste è la seguente e cioè impostare l’HD come definizione standard per ogni canale. Cosa significa? Significa che canali Mediaset o Rai potrete guardarli solo in alta definizione, mentre le altre impostazioni saranno rimosse. Ma questa è solo una delle incredibili funzioni che si possono impostare.

Oltre alla visione visiva, ce n’è una che riguarda maggiormente l’ascolto. Le moderne tv, in particolare le smart tv che hanno un prezzo maggiore, hanno un sistema di uscita audio innovativo e chiaramente i canali devono essere adeguati. La funzione segreta in questione è però la DVB Subtitling, ed è facile impostarla sulle tv che hanno un digitale terrestre incorporato.

Per impostare questa funzione basta cliccare sul canale dove vogliamo vedere i sottotitoli, cliccare su Sottotitoli (SUB) o su SUBTITLE. Così potrete vedervi i vostri programmi preferiti con tanto di sottotitoli.