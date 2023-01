Carlo Cracco e la confessione sul suo passato | «Ho dato tutto me stesso»

Carlo Cracco è un amatissimo chef italiano, tra i migliori nella sua categoria. Un uomo molto riservato riguardo la sua vita privata, che in una recente intervista ha fatto una confessione

Carlo Cracco, 57 anni, è un cuoco, personaggio tv nonché gastronomo, famoso in tutta Italia per le sue gustose ricette a 5 stelle. È uno degli chef più amati nel nostro Paese, con una lunga carriera di successo alle spalle e che ancora oggi delizia i palati di chi ha la fortuna di assaggiare i suoi piatti.

Il successo

Carlo Cracco ha ottenuto grande successo come chef, premiato con 5 stelle Michelin durante la sua carriera, e poi come personaggio tv in qualità di giudice di Masterchef Italia, di cui è stato protagonista dal 2011 al 2017, e poi su Sky Uno dal 2014 al 2018 è conduttore di Hell’s Kitchen Italia, format adattata dell’omonima trasmissione condotta in Usa dal famosissimo chef Gordon Ramsay.

Nel 2021 ha condotto per sei puntate su Prime Video, “Dinner Club”, che metteva al centro cultura e gastronomia italiana. Con lui, gli ospiti del programma, ovvero Diego Abatantuono, Pierfrancesco Favino, Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto, Valerio Mastandrea e Fabio De Luigi.

La confessione sul suo passato

Cracco è un uomo molto riservato, in particolare per quanto concerne la sua vita privata, che cerca di tenere sempre assai lontana dalle cosiddette luci della ribalta. Nonostante ciò, in una passata intervista, lo chef si era confidato in merito a un momento non esattamente facile che aveva vissuto.

Negli anni, il cuoco è diventato molto famoso e dopo aver detto addio alla trasmissione Masterchef, ha scelto di stare un po’ meno in tv, per dedicarsi maggiormente alla sua cucina. Tuttavia, della vita privata dell’ex giudice di Masterchef, si hanno poche informazioni, se non che è un papà molto in gamba per i suoi 4 figli e anche il compagno che molte donne avrebbero voluto avere accanto.

Carlo Cracco si è infatti sposato in seconde nozze con Rosa Fanti, con cui è diventato padre di Cesare e Pietro. Tuttavia, precedentemente, Cracco era sposato con una donna che è stata la sua prima moglie e chi sia resta un mistero. Quel che trapela è che lui e la prima moglie hanno avuto due figlie, Sveva e Irene.

In una passata intervista che lo chef aveva rilasciato a Vanity Fair, aveva confessato di aver molto sofferto la separazione dalla prima moglie. «Purtroppo, i problemi li causano più gli adulti che i bambini. Ho dato tutto me stesso per sanare la situazione con le mie figlie, che sono la cosa a cui tengo di più in assoluto. Ho sopportato tanto, mi sono fatto in quattro, ma alla fine ne è valsa la pena», ha chiosato.