Poteva essere una suora ed invece è una conduttrice – La storia di una ragazza che ha cambiato il corso del suo destino

Ebbene si, si può cambiare il proprio destino anche se fin da bambini sentiamo una chiamata particolare e lei, nota conduttrice tv, l’ ha cambiato.

Il nostro destino è segnato? possiamo modificare quella che sembra essere la nostra strada da percorrere? Certamente le nostre scelte possono cambiare nel corso del tempo specialmente se certe decisioni si prendono quando si è molto giovani, ma non è detto…

Lei, nota conduttrice, donna, appariscente, simpatica sempre allegra che ha riempito i nostri pomeriggi per anni, si è raccontata svelando particolari intimi della sua vita che nessuno avrebbe mai sospettato.

Chi questo personaggio?

La vip di cui raccontiamo oggi è una giovane conduttrice televisiva che ha conquistato il pubblico per la sua allegria e bellezza semplice. Si tratta di Caterina Balivo, napoletana classe 1980, un’ esplosione di simpatia e semplicità che ha saputo far carriera negli anni facendosi apprezzare sempre di più dal pubblico televisivo.

Caterina ha confessato in un’ intervista alla rivista “Io Donna“, che da bambina aveva una vocazione: diventare una suora; La sua famiglia, molto religiosa, sicuramente ha influenzato quello che allora era il suo sogno, vivere in un ambiente religioso dedicando la vita al suo credo. Era una bambina che si accostava alla religione in maniera differente dagli altri bambini, con una profondità che non è comune a quell’ età se veramente non si sente quel qualcosa in più.

La vocazione però, non ha avuto seguito, infatti all’ età di circa 15 anni, la sua attenzione si è spostata su una professione che la appassionava: il giornalismo. Ha frequentato il liceo classico per proseguire gli studi universitari alla facoltà di “Scienze Internazionali e Diplomatiche”.

Racconta che le sarebbe piaciuto terminare gli studi ma, tra gli impegni di lavoro e la famiglia, non è riuscita ad ottenere la laurea. In compenso, ha ottenuto il tesserino da giornalista pubblicista, scrivendo per il “Corriere di Caserta”.

Come ha cominciato Caterina Balivo

Nel 1999 Caterina, ha preso parte al concorso di “Miss Italia”, classificandosi terza nella finale di Salsomaggiore Terme. Da questo momento in poi la sua carriera non si è più fermata. Per un periodo è stata modella grazie al suo fisico ma poi, la sua attenzione è passata alla televisione che l’ ha accolta e l’ ha resa celebre.

Attualmente Caterina Balivo conduce un programma di successo su LA7, Lingo, il primo “Game Show” che conduce con grande capacità; è la capitana di questo programma che è uno dei primi al mondo. Un format che rende protagonista la lingua italiana e fa riscoprire il significato delle parole con tanta l’allegria e curiosità.

La conduttrice ha avuto una lunga relazione con Antonio Maccanico, figlio dell’ ex Ministro Nicola Maccanico. Successivamente, dopo il naufragio di questa importante relazione, Caterina ha cominciato una nuova storia d’ amore con il suo attuale marito, il manager finanziario, Guido Maria Brera. La coppia si è sposata con rito civile a Capri il 30 agosto 2014. I due hanno avuto un bimbo ne 2012, Guido Alberto e nel 2017 è venuta alla luce la loro secondogenita, Cora.

Come abbiamo detto all’ inizio dell’ articolo, il destino di ognuno di noi può variare nel corso della vita; un momento si pensa di avere le idee chiare e di intraprendere una certa strada e, all’ improvviso tutto cambia! questo è quello che è successo anche a Caterina Balivo che, ad un certo punto, ha scelto di essere donna in carriera, compagna e madre anche se, nella sua vita, è sempre presente la fede.