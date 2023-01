Giacenza media Postepay: ecco perché è così importante

Grazie alla certificazione per dichiarazione ISEE di poste, è possibile avere sempre a propria disposizione i documenti ISEE di poste italiane.

Sul sito di Poste Italiane, già dal mese scorso, si potevano scaricare i documenti relativi alle giacenze medie e tutte quei documenti importanti per fare richiesta di ISEE di Poste. Ottenendo il rilascio della certificazione per la dichiarazione di poste, si potrà avere la giacenza media della propria Postepay, ma anche del Bancoposta, così come il valore nominale di buone fruttiferi ecc.

Come richiedere giacenza media Postepay

Scopriamo dunque come fare il calcolo della giacenza media Postepay, come per tutti i prodotti dell’ente Poste, online. Sul sito di poste, si può effettuare l’accesso all’area riservata, dove sono contenuti i documenti di cui avete bisogno per chiedere il proprio ISEE che ha a che fare con un prodotto di Poste.

Per avere questo documento dovrete procedere nel seguente modo:

Accedere al sito di Poste Italiane, nella sezione dedicata al rilascio della certificazione ai fini ISEE

Fare click su “Richiedi online”

È possibile accedere tramite le proprie credenziali di Poste oppure tramite POSTEID. Tra l’altro questa sezione si può raggiungere in modo molto veloce attraverso QR code di app Postepay o Bancoposta.Quando avete eseguito il login nella modalità che avete trovato più consona, basterà scegliere il tipo di certificazione per cui desiderate ottenere il report e poi continuare.

Di solito, i passaggi da effettuare dopo aver avuto accesso all’area riservata sono quelli di scegliere “tipologia certificazione” e poi dal menù a tendina selezionare “Report ISEE 2023”. È inoltre possibile, se si vuole, scegliere anche il segno di spunta che consente di mandare il documento sulla propria mail.

Altri passi da compiere

Bisognerà anche premere accetta per quanto concerne le condizioni per inviare la certificazione in questione tramite mail, se avete selezionato anche questa opzione. Dopodiché cliccare su Continua, e poi scaricare il file in PDF che riguarda, per l’appunto, la giacenza media Postepay, così come dei valori utili ai fini del calcolo dell’ISEE 2023.

Dopo aver scaricato la certificazione, non bisognerà recarsi all’ufficio postale per ottenere i documenti che servono per l’ISEE, perché questo mezzo include tutti i prodotti di Poste che un utente ha, e devono apparire dall’indicatore della situazione economica equipollente.

Altra cosa importante da ricordare è che con il nuovo ISEE potrai avere accesso a bonus e benefici di vario tipo a cominciare dal 2023.