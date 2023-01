Avete mai visto il figlio minore di Silvio Berlusconi? Più bello di Pier Silvio

Silvio Berlusconi è padre di ben cinque figli: tre femmine e due maschi. Di questi due, sicuramente il più famoso è Pier Silvio. Suo fratello minore, però, lo supera in bellezza.

Di politici italiani ce ne sono tanti, tuttavia Silvio Berlusconi rimane il più noto. Il leader di Forza Italia, nonostante sembri fuori dai giochi per quanto riguarda la politica, resta uno dei personaggi più seguiti. Sul conto dell’ex Presidente del Consiglio c’è sempre tanto da dire. Amori, donne e scandali: Silvio Berlusconi non manca di far parlare di sè.

Una bella famiglia alle spalle, con cinque meravigliosi figli che sono la luce dei suoi occhi. La nuova generazione dei Berlusconi si distingue per merito e di certo anche per patrimonio.

Chi sono i figli di Silvio Berlusconi

Berlusconi ha avuto cinque figli, nati rispettivamente dai matrimoni con Carla Elvira Lucia Dall’Oglio e Veronica Lario. I cinque rampolli sono molto molto attivi nel campo dell’imprenditoria. La primogenita Marina è presidente del gruppo Arnoldo Mondadori Editore e della Fininvest, holding della famiglia Berlusconi che controlla il Gruppo Mediaset Pier Silvio, secondogenito e primo figlio maschio, è amministratore delegato della Fininvest. Ci sono poi Barbara, Eleonora e Luigi, nati dal secondo matrimonio con Veronica Lario. Anche loro tre possiedono un patrimonio di tutto rispetto. Hanno quote nella Fininvest, ma sono azionisti anche di importanti società immobiliari, tra cui Facile.it.

Luigi Berlusconi: chi è il figlio minore del leader di Forza Italia

Fra i cinque figli di Silvio Berlusconi, il più riservato è senz’altro Luigi. L’ultimogenito non ha mai amato apparire e far parlare di sè. Il giovane porta il nome del nonno paterno, ed a detta di suo padre pare aver ereditato da lui il carattere. Di lui papà Silvio ha detto: “Luigi ha il nome di mio papà: è intelligente, umile e rispettoso”. Classe 1988, il figlio minore ha un curriculum di grande pretigioso, arricchito con una laurea alla Bocconi. Proprio presso la famosa università milanese, il giovane ha conosciuto l’attuale moglie Federica Fumagalli. Luigi, oltre ad essere un affermato professionista, è anche dotato di un innegabile bellezza. Fisico curato, aspetto distinto e sguardo profondo. Il più giovane dei Berlusconi sembra aver raggiunto l’avvenenza di suo fratello maggiore Pier Silvio.

Tuttavia se del marito di Silvia Toffanin si parla tanto, lo stesso non si può dire di Luigi. Il quintogenito di Silvio, difatti, come detto precedentemente non ama le apparizioni pubbliche, e di lui si parla ben poco.