Emoji di Whatsapp: ecco come fare per aggiornarle

Le emoji sono ormai parte delle nostre conversazioni e del nostro modo di comunicare, e sono davvero tantissime. Ecco come fare per aggiornarle

Le emoji sono una parte importante del nostro modo di comunicare, sono tanti, variegati e molto utili per tradurre le nostre emozioni con delle faccine carine inviate nelle chat con amici e familiari. Molte di loro, infatti, sono in grado di comunicare gioia, amore, felicità, sonno, agitazione, tristezza. Quelle che indicano una professione, l’essere d’accordo o meno su un qualcosa, rabbia e molto altro.

A che cosa servono le emoji

Le emoji sono molte, come detto, e nel tempo ne sono state aggiunte tante, che gli appassionati hanno accolto di buon grado, che spesso e volentieri rispondono addirittura usando soltanto un emoji, senza rispondere con parole. Eh già, perché queste faccine sanno rendere molto bene ciò che si vuole dire, anche senza dover scrivere parole. Ma come si fa ad aggiornarle per averne sempre di nuove e carine? Vediamo insieme i passi da compiere per eseguire questo tipo di aggiornamento.

Aggiornare le emoji su Whatsapp: come fare

Forse non lo sapete, o forse sì, ma le emoji sono dei simboli pittografici, di piccole dimensioni, che erano molto note in Giappone già alla fine degli anni ’90. Sono molto utilizzate nelle chat di whatsapp, dove ce n’è davvero un’ampia scelta (come anche nelle conversazioni su Facebook Messenger).

Sia sugli smartphone in versione Android oppure iOS, sono usate sempre nuove emoji e, per esempio, su Whatsapp, nonché anche in Facebook Messenger e Telegram, c’è da poco l’opportunità di utilizzarli per reagire a un determinato messaggio che ci viene inviato, esprimendo dunque il nostro stato d’animo.

Ma qual è il trucco per aggiornare le emoji su Whatsapp? In primo luogo, bisogna avviare un aggiornamento del sistema operativo del telefonino Android installando la versione più nuova. Per farlo, devi seguire i seguenti step:

Premi Impostazioni

Poi vai su Sistema

Premi Aggiornamento sistema

e il gioco è fatto. Per farlo anche su Telegram o Facebook Messenger, ci vuole, allo stesso modo, un aggiornamento delle applicazioni:

Se hai un Android, vai su PlayStore, fai click sull’icona del tuo profilo in alto a destra, poi vai su Gestisci app e dispositivo, e infine Aggiorna tutto. Se ti domandi se puoi usare le emoji che sono su iPhone anche su Android, si raccomanda di evitare l’uso di tastiere di terze parti che sono su Play Store in quanto non molto sicure.

Puoi creare Memoji di iOS che sono emoji di Apple che puoi prendere da iPhone o iPad e mandarteli tramite whatsapp con il tuo Android. In questo modo non dovrai installare tastiere di terze parti.