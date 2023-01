Blackout-vite sospese: trama e curiosità della nuova fiction di Rai Uno

In arrivo su Rai 1 una nuova fiction dai toni noir ma molto avvincente. Il protagonista sarà un uomo misterioso interpretato da Alessandro Preziosi. In questo articolo vi sveleremo di cosa parla nello specifico Blackoit-vite sospese.

La televisione italiana offre una vasta gamma di programmi da seguire e che possano tenere compagnia soprattutto in queste serate invernali. Dagli show del sabato sera sino a quiz della fascia pre-serale. Nel corso della settimana, tuttavia, la rete ammiraglia Rai tende a puntare soprattutto sulle fiction.

Difatti ogni stagione, la Rai realizza un palinsesto, in cui trovano spazio determinate fiction, scelte per originalità e qualità. Lunedì 23 gennaio debutterà una fiction con Alessandro Preziosi, Marco Rossetti e Aurora Ruffino.

Blackout- vite sospese: trama

Manca ormai poco tempo, lunedì 23 gennaio avrà inizio una nuova fiction. Quattro prime serate che faranno appassionare il pubblico. Blackout-vite sospese ha tutte le carte in regola per diventare un prodotto di successo della prima rete. Un cast eccezzionale, una location da sogno ed una trama avvincente. Il luogo in cui è ambientato la fiction è il Trentino Alto Adige che, con i suoi scenari nevosi, ti fa venire voglia di partire subito per una vacanza sulla neve. A vestire i panni del protagonista è uno straordinario Alessandro Preziosi, attore di grande fama e grande talento. La trama sembra seguire il genere del survival drama, anche se potrebbe ben presto assumere più i toni di un thriller.

Blackout- vite sospese: anticipazioni 23 gennaio

Vite sospese parla della storia di Giovani Lo Bianco, un distinto uomo d’affari. Lo Bianco è padre di due figli ed è da poco rimasto vedovo. Con l’intento di trascorrere del tempo con i due ragazzi, decide di portarli in Trentino per una vacanza invernale. Tutto sembrerebbe andare per il meglio, se non fosse per un incontro che cambierà il suo destino. Un destino con il quale prima o poi Giovanni avrebbe dovuto fare i conti. Nell’elegante albergo del polo sciistico, il protagonista incrocerà lo sguardo di Marco che, per lui, non rappresenta certo una persona qualunque. Marco è l’ex marito di Claudia, una donna testimone di giustizia, la quale ha assistito a qualcosa di terribile. Tale evento la collega al passato di Giovanni. Quest’ultimo proviene da un contesto umile, in una Napoli affranta dalla criminalità. Giovanni aveva un fratello che, un tempo promettente killer della camorra, oggi è un pericoloso latitante. L’anello di congiunzione, fra la vita di Giovanni e quella di Claudia, potrebbe essere proprio lui.

Lo Bianco, dopo aver rivisto la donna, dovrà fare i conti con il suo passato. Sarà pronto ad ucciderla, ma la natura, con un’immensa quanto crudele fantasia, mescolerà le carte in tavola. Proprio nel momento in cui Giovanni starà per premere il grilletto, una valanga si abbatterà sulla valle.