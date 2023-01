Dimagrire bevendo con la dieta dell’acqua: che cos’è e come funziona

Dopo le feste natalizie, in genere, se si è mangiato tanto, la bilancia ci farà notare che abbiamo qualche chilo di troppo. Per rimettersi in riga, ecco una dieta detta dell’acqua, il cui metodo è dimagrire bevendo. Sarà davvero così?

L’acqua è un bene essenziale per il nostro corpo, per assicurare che tutto funzioni in modo corretto. Eppure, spesso e volentieri dimentichiamo di quanto bere apporti moti benefici al nostro organismo, fino a ritrovarci disidratati.

Che cos’è la dieta dell’acqua?

E se l’acqua aiutasse a perdere peso? Gli alimenti, oltre a essere un po’ come la benzina per la macchina ( e in questo caso la macchina è il nostro corpo), quindi importanti, energizzanti, sono anche conviviali, perché é bello godersi quei contesti in cui si può mangiare un po’ di più, come le feste oppure cene ecc. Se prendere dei chili in più vi dovesse rendere insicuri, vi spieghiamo come perdere peso con una dieta detta dell’acqua, perché il focus di quest’ultima sono proprio i benefici apportati dal bere.

La dieta dell’acqua è un tipo di alimentazione che si focalizza principalmente sull’acqua, studiato da parecchi nutrizionisti, e che potrebbe dare risultati incredibili, come perdere una taglia al mese sfruttando il fatto che l’acqua riesce a saziare e drenare.

Rammentiamo che, chiaramente, l’acqua non rimpiazzerebbe in nessun modo il cibo e i macronutrienti ad esso relativi, ma avrebbe dunque un ruolo integrativo, facendo leva sul potere di saziare. Oltretutto, c’è da precisare che l’acqua ha un effetto di depurazione, che assicura un certo equilibrio all’intestino e da un punto di vista digestivo, pensando a rimuovere tossine e scorie.

Dieta acqua: come funziona e pasti da prediligere

La dieta dell’acqua non è dura, non è una dieta incentrata su grosse rinunce. Il focus è non scordarsi di assicurare al nostro organismo la quantità di acqua corretta, che si attesta su 1,5/2 litri al giorno, che sarebbero 8-10 bicchieri. Questo tipo di dieta chiede di bere almeno due bicchieri di acqua prima di fare colazione, pranzare e cenare. In questo modo si mantiene anche il peso forma, perché ci si sente costantemente sazi.

Per quanto riguarda i prodotti, è importante evitare quelli che sono troppo frizzanti oppure che hanno subìto modifiche con anidride carbonica, come bevande gassate. Optate quindi un’acqua leggera, che non abbia composti ammoniacali e nitriti. Mangiate frutta e verdura di stagione, con parecchi liquidi, che vi permetterà di arrivare alla quantità d’acqua in modo più semplice.