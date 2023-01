E’ incredibile, stenterai a crederci. Esiste un mini robot in grado di effettuare un operazione con un semplice comando, che a molti riesce difficile-chi non lo vorrebbe?

E’ arrivato sul mercato, è semplicemente fantastico un attrezzo di cui non potrai fare a meno e ti farà fare un gran bella figura.

Questo mini robot può essere utilizzato da tutti noi e potrà essere presente in tutte le case prestissimo; è molto utile, soprattutto per le persone poco pratiche in certe mansioni che di solito si svolgono prima dei pasti. Scopriamo insieme questo piccolo fantastico oggetto!

In questo articolo parleremo di questo oggetto molto importante ma che talvolta, viene sottovalutato ma ce ne rendiamo conto soltanto nel momento in cui lo dobbiamo usare quanto è importante e può cambiare l’ umore per esempio di una romantica serata…

Qual’ è l’ oggetto misterioso?

In questo articolo vi racconto di questo attrezzo così particolare e utile, conosciuto da tutti e molto usato ma con la nuova versione elettrica cambierà tutto! E’ il “Cavatappi Elettrico” ricaricabile con una USB.

Questo oggetto riesce ad aprire le nostre bottiglie con il tappo di sughero in ben 8 secondi senza fare danni, senza residui di sughero nella nostra bella bottiglia di vino! Un piccolo robot che ci aiuta nel gesto che tutti spesso facciamo, quello di aprire una bottiglia, ma che spesso ci mette in difficoltà.

Spesso capita di dover aprire una buona bottiglia di vino in compagnia di amici, di colleghi di lavoro o in una importante cena romantica, ed ecco li che, se il sughero non è ben centrato con la punta del cavatappi classico, può aprirsi in due oppure può finire dentro la bottiglia lasciando residui nel vino e sapore di tappo. Insomma, ne capitano diversi di imprevisti nell’ apertura delle bottiglie.

Ecco che questo tecnologico cavatappi ci viene in aiuto eliminando ogni possibilità di errore! Anche gli anziani avranno un bel vantaggio, senza dover fare il minimo sforzo faranno la loro belle figura senza avere alcun imprevisto.

Come è fatto e come funziona questo gioiellino?

Ha un design molto bello ed elegante, forma cilindrica e la parte esterna è di colore nero satinato mentre nella parte estrema dove esce il cavatappi è di colore nero lucido semitrasparente così da poter vedere come fuoriesce da solo il nostro tappo. Ha la capacità di estrarre qualsiasi tipo di tappo in 8 secondi. E’ senza filo ma contiene una batteria ricaricabile con una chiavetta USB.

Può usarlo chiunque per la sua semplicità; basterà appoggiarlo sul collo della bottiglia e farlo ruotare intorno fin quando non sarà rimossa la carta che verrà tagliata dall’ apposito attrezzo poi, si potrà infilare il collo della bottiglia nell’ apertura del cavatappi e, a questo punto, si spingerà il tasto con un freccia disegnata che darà il via all’ operazione di aggancio del tappo e salita per l’ estrazione.

Questo cavatappi elegante e funzionale lo possiamo trovare non solo nei negozi dedicati agli accessori per i vini ma anche online corredato da alcuni accessori che lo rendono un’ idea per un intrigante regalo soprattutto per chi ama le buone bottiglie e si intende di vini!