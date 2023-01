Come scoprire se qualcuno ti controlla su Whatsapp: il metodo infallibile

Le app di terze parti per scoprire chi “spia” il tuo Whatsapp funzionano veramente? È possibile scoprirlo senza dover scaricare una ulteriore app? Ecco la verità.

La discussione tra chi pensa che ci sia una via per scoprire se qualcuno controlla il tuo Whatsapp e chi invece ritiene che siano truffe o scherzi è molto agguerrita. Ci sono tante app che dicono di fornire questa funzionalità, anche se in molti pensano che siano fregature che servono solo agli sviluppatori per riempire le app di pubblicità e guadagnarci in questo modo.

È possibile scoprire chi controlla il tuo Whatsapp?

Ma qual è la verità? Esiste veramente una strada per scoprire chi controlla il tuo whatsapp? Ebbene, iniziamo col dire che non è possibile scoprire se qualcuno controlla il tuo whatsapp. Nell’app ufficiale non c’è questa funzionalità, nonostante ci siano app di terze parti che affermano il contrario.

Ad ogni modo, quel che è invece puoi fare è controllare chi ti può guardare su Whatsapp, e questo è utile nel caso in cui non volessi mostrare alcune tue cose personali. C’è infatti un modo per monitorare chi può vedere il tuo ultimo accesso, chi può guardare la tua foto profilo e anche le tue info, anche il tuo Stato Whatsapp. Come fare? Selezione una tra le seguenti opzioni:

Mostra le mie informazioni a tutti

Mostra le informazioni solo ai miei contatti

Mostra le informazioni a nessuno

Per cambiare le impostazioni della privacy vai su Impostazioni, poi clicca su Privacy e infine fai la scelta che più va incontro alle tue esigenze.

Altri modi per tutelare la tua privacy su Whatsapp

Se hai paura che qualcuno stia guardando il tuo profilo di continuo, assicurati di tenere nascosta la tua posizione in tempo reale e anche di mettere delle impostazioni della privacy che siano molto restrittive. Poi, assicurati di rimuovere il numero di telefono della persona che non vuoi che ti controlli, in modo che questa persona non compaia tra i tuoi contatti.

Puoi anche usare la funzionalità “Incognito”, che è stata apportata la scorsa estate, a luglio. E rammenta che se scegli l’opzione “Nessuno”, nemmeno tu potrai vedere le info degli altri (ultimo accesso ecc.).

Whatsapp, oltretutto ha anche la funzione “Stato”, che somiglia alle storie di Instagram e Facebook. Quando posti uno Stato, puoi vedere chi è che lo guarda. Questo è un ottimo modo per capire se qualcuno controlla il tuo Stato, e averne la certezza, diciamo. Per scoprirlo, pubblica uno Stato, in cui metti una foto o un video.

Ricorda che tutti i tuoi contatti potranno guardare quello che pubblichi. Passata qualche ora, cliccaci su, sull’occhietto che si trova in basso, al centro, per vedere chi ha guarda il tuo stato. Ora puoi vedere chi ti guarda su whatsapp.