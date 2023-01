Monete da 2 euro: ecco quali possono farti guadagnare un bel gruzzolo

Tra le monete rare non ci sono soltanto le lire italiane che possono farti guadagnare un bel po’ di denaro, ma anche le monete da due euro. Ecco quali sono le monete in questione

Le monete, oltre a essere un mezzo di scambio tra i cittadini di tutto il mondo dal punto di vista commerciale, sono anche oggetto del desiderio per i collezionisti che cercano soprattutto monete in ottima condizione, e soprattutto rare.

moneta due euro-fonte web

Monete rare

A essere rare, non sono solo le vecchie Lire italiane, che possono valere molto denaro, ma anche le monete da due euro. E non solo, perché ad avere un valore sono anche i tanto detestati centesimi di euro. Perché detestati? Perché valgono pochissimo e hanno dimensioni ridotte. Eppure, sia tra i centesimi di euro sia tra le monete di maggior valore ce sono alcune che possono valere davvero un bel gruzzolo.

Tra le monete rare che circolano, sono da tenere in considerazione le monete da 2 euro, perché alcune possono valere davvero moltissimi soldi. Ma come si fa a riconoscere questo tipo di monete, poi classificate come rare?

Ebbene, le monete rare assumono un certo valore se coniate per celebrare una serie di ricorrenze speciali, oppure se hanno degli errori di conio, che le fanno diventare uniche per i collezionisti e coloro che sono fortemente appassionati alla numismatica.

Chiaramente, non è assolutamente trovare tali monete ma parecchi collezionisti sono pronti a sborsare parecchi soldi per accaparrarsi una moneta rara. La spinta a far ciò gli è data da una forte passione. Per alcuni tipi di monete si possono guadagnare fino a 2.500 euro.

Le monete da 2 euro più desiderate

Tra le monete da 2 euro più desiderate e ricercate dai collezionisti ci sono quelle coniate nel 2008 in Germania che hanno un errore, ossia i confini degli Stati Ue non sono tracciati. A rendere rara questa moneta è la tiratura limitata, di 30 mila copie. Un’altra moneta da 2 euro rara è quella del 2007 coniata a Monaco, le più famose due euro Grace Kelly. Ne sono state emesse solo 20 mila, per il 25° anniversario dal decesso della principessa.

E ancora, altre monete da 2 euro ritenute rare sono quelle coniate in Finlandia nel 2004 per l’espansione dell’Ue a dieci nuovi Stati membri. Il valore di tali monete è 60 euro. Sono molto desiderate anche le monete da 2 euro per la commemorazione del 75° anniversario della fondazione di Città del Vaticano, coniate nel 2004. Queste monete hanno tiratura limitata (85.000) e il loro valore è 100 euro.

Rara anche la moneta da 2 euro della Repubblica di San Marino 2004, che ha 110 mila unità in giro. Su di essa è raffigurato il busto del noto numismatico Bartolomeo Borghesi. Questa moneta vale 200/300 euro.