Internet sempre più veloce e accessibile con le tecnologie FTTH e FWA

Sull’importanza fondamentale di Internet non ci sono discussioni di sorta; ormai quasi tutte le cose che facciamo possiamo realizzarle grazie a Internet, da quelle più banali come condividere una foto o inviare un breve saluto, a quelle decisamente più importanti come trasmettere dati di vitale importanza per la nostra professione, inviare denaro tramite le applicazioni di internet banking, fare acquisti online o, ancora, comunicare, per i più svariati motivi, con persone che si trovano all’altro capo del mondo e via discorrendo…

Il ruolo fondamentale che Internet ha per la vita di ognuno di noi è apparso ancora più chiaramente nei due lunghissimi anni della pandemia da Coronavirus: come avremmo potuto continuare a lavorare e produrre, pur con alcune oggettive limitazioni, senza uno smart working efficiente? Come avrebbero potuto gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado continuare a “frequentare” la scuola senza la didattica a distanza?

Proviamo solo a pensare un attimo cosa sarebbe successo se il mondo fosse stato costretto ai lockdown da pandemia negli anni 80 del secolo scorso, quando Internet, di fatto, non aveva alcun ruolo nella vita quotidiana della maggior parte delle persone.

È necessaria una rete Internet sempre più veloce e accessibile a tutti

Visto l’utilizzo sempre più massiccio di Internet, è necessario che le connessioni siano sempre più stabili, affidabili, veloci e, punto importantissimo, accessibili a tutti.

Tutti questi requisiti non sono solo importanti nell’ambito del lavoro (dove il tempo, si sa, è denaro), ma anche in ambito domestico; molti servizi di cui usufruiamo a casa, infatti, necessitano di connessioni molto veloci (si pensi, tanto per fare un banale esempio, a quanto sia importante la velocità della nostra linea Internet quando guardiamo un film o una partita di calcio coi servizi streaming e magari i nostri figli stanno contemporaneamente giocando in rete).

Fortunatamente, anche per quanto riguarda le connessioni domestiche, è sufficiente digitare su Google una ricerca come “internet casa offerte” per trovare facilmente le varie proposte del mercato tlc e scegliere la soluzione più confacente alle nostre necessità.

Per quanto concerne invece la velocità e l’accessibilità, oggi si hanno a disposizione tecnologie innovative come la FTTH e la FWA; la prima è attualmente il non plus ultra per quanto riguarda la velocità, mentre la seconda permette di avere connessioni Internet di notevole velocità anche nel caso di quegli utenti che si trovano in zone in cui non sono presenti le coperture delle connessioni Internet di tipo tradizionale; riguardo a quest’ultimo punto, vale la pena ricordare EOLO, da tempo il principale operatore per la tecnologia FWA nel nostro Paese.

Cosa sono le tecnologie FTTH e FWA?

FTTH è l’acronimo dei termini inglesi Fiber to the Home (Fibra fino a casa); in sostanza, tutta la linea Internet, a partire dalla centrale fino alla casa, è realizzata con cavi in fibra ottica; questo permette di evitare i colli di bottiglia della velocità che si verificano con le connessioni che utilizzano cavi in rame, del tutto (ADSL) o in parte (FTTC); potenzialmente, la tecnologia FTTH potrebbe arrivare a superare la velocità di 1 Gbps in download.

FWA è invece l’acronimo dei termini inglesi Fixed Wireless Access (Accesso wireless fisso) noto anche come FTTT (Fiber to the Tower, Fibra fino all’antenna); si tratta di un sistema che combina collegamenti via cavo e wireless; la connessione FWA è caratterizzata dall’utilizzo di onde radio. Di fatto, abbiamo un cavo in fibra ottica che raggiunge una stazione radio che, a sua volta, invia un segnale che giunge a un ripetitore installato nei pressi del domicilio del cliente finale; il ripetitore, invia il segnale internet ad un’antenna predisposta sulla casa del cliente collegata all’interno ad un router che diffonderà il segnale Wi-Fi. Non c’è la necessità con la FWA di una rete fissa telefonica per poter usufruire di una connessione Internet.