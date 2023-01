Rosanna Fratello, quel dramma doloroso che ha segnato la sua vita

La cantante, 71 anni, ha vissuto un dramma in famiglia che l’ha segnata profondamente. Ecco di che cosa si tratta

Rosanna Fratello è una cantante e attrice italiana, che all’epoca fu voce del brano Sono una donna, non sono una santa. Di recente, intervistata a Verissimo da Silvia Toffanin, si è raccontata. Nei suoi 50 anni di carriera ha vissuto gioie e dolori. Durante la trasmissione ha raccontato anche un dramma doloroso che ha segnato la sua vita.

Fratello racconta anche del grande amore per suo marito, Lino, i figli, i nipoti. Ma ha raccontato, in particolare del grave dramma che ha colpito un membro della sua famiglia in passato e che ancora fa commuovere la cantante e attrice.

Il ricordo doloroso di Rosanna Fratello

Un dramma ha colpito, in passato, Rosanna Fratello, dramma che lei ricorda come uno dei più dolorosi della sua esistenza. Fratello spiega che nonostante siano trascorsi moltissimi anni da quel giorno tragico, il ricordo è indelebile nella sua mente. Nello specifico, la cantante ha raccontato di suo fratello Giovanni, il quale ebbe «vita breve», segnata da una malattia e che infine decise di togliersi la vita.

La cantante e attrice spiega ancora oggi che preferisce ricordare il sorriso del fratello. Rosanna ricorda di quando lui la accompagnava in giro, a fare concorsi. Ricorda che le diede l’opportunità di cantare, e afferma di dovere a lui la sua carriera. Non avrebbe mai immaginato che si sarebbe tolto la vita. «Due secondi prima eravamo entrati in camera io e mia mamma per stare con lui, poi siamo andate in cucina e abbiamo sentito un botto pazzesco: mio fratello non c’era più», ha raccontato la cantante.

Fratello definisce quel dramma uno dei peggiori che una madre e una sorella possano sperimentare e che non augurerebbe a nessuno una cosa simile. La donna dice che i genitori «dovrebbero andare sempre via prima dei figli. Non c’è una sera in cui non prego e gli chiedo di starci vicino. Sono sempre rivolta a lui nel ringraziarlo per essere stato mio fratello».

Molto importante nel sostenerla durante la malattia del fratello, il marito di Rosanna, Pino, che la portava a Napoli per comprare delle erbe di medicina alternativa per Giovanni. La donna ha raccontato di non credere a terapie alternative, ma che faceva tutto quello per sua madre, che era pronta a tutto pur di non alleviare il dolore del figlio.