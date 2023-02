Cena sospesa, l’esperienza indimenticabile di cenare nel cielo

Se vi piacerebbe provare una nuova esperienza, cenando a mezz’aria, ecco dove potrete sperimentare questa emozione incredibile.

Mangiare restando sospesi nel cielo, un’esperienza tutta da vivere: ecco in che cosa consiste questa particolarissima cena. Si tratta, infatti di una iniziativa che da qualche anno è in voga anche nel nostro Paese. Nello specifico, parliamo di una serie di eventi la cui denominazione originale è “Dinner in the Sky” (Cena nel cielo, ndr).

Una lunga tavolata di persone sospesa a mezz’aria, con vista sui paesaggi più belli del mondo, non poteva mancare nel nostro Paese, che modestamente ha panorami mozzafiato tutti da ammirare. E tra l’altro, l’Italia è lo Stato in cui il cibo è tra i suoi maggiori punti di forza. Un mix vincente, dunque, quello di cenare nel cielo godendo di piatti prelibati e di un panorama da lasciare a bocca aperta.

Dove andare per una cena sospesa

Ma dove si può vivere questa incredibile in Italia? Dinner in the Sky è un franchising che ha già creato un business enorme in ben 70 Stati del nostro pianeta e la proposta è quella di pranzare e cenare su lunghe tavolate sospese a mezz’aria, godendo di scenari strepitosi. Per chi non teme di restare sospeso nel vuoto, non soffre dunque di vertigini, questa può essere un’occasione fantastica per prendere parte a un evento o un appuntamento decisamente unici nel proprio genere.

La piattaforma in questione si regge tramite una gru a ben 50 metri di altezza, e durante la cena è possibile godere di musica live, mentre lo chef cucina piatti gustosi a vista, di fronte ai propri ospiti. Il menu in questione è gourmet. Nel nostro Paese, quest’anno, Dinner in the Sky vedrà una location che è considerata una vera perla tra gli scenari paesaggistici italiani: si tratta del Lago di Como. Questa piattaforma si troverà a Dervio (Lecco), tra il 24 e il 28 maggio 2023, e quindi sarà possibile prenotare cene e pranzi, apericene o brunch. Nel menu sono incluse bontà di carne e pesce, di un elevato livello qualitativo.

La tavolata sospesa nel cielo dispone di circa 20 posti e i costi per un brunch oppure per un’ apericena sono di 139 euro, mentre per pranzare a mezz’aria il prezzo è 159 euro. Una cena godendo di questo panorama mozzafiato costa 198 euro. È davvero un’esperienza incredibile quella prevista da questo insolito ristorante, un’emozione unica che vale la pena di sperimentare nel corso della propria esistenza.