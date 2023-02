Dieta: cosa mangiare o bere a colazione per perdere peso | Alcune idee

Esistono alcune ricette facili da preparare per una colazione gustosa e sana e al contempo utile per perdere peso. Ecco alcune interessanti idee

Fare colazione è un momento clou della giornata, e chi è esperto in materia di nutrizione raccomanda di non saltarla mai, come anche gli altri pasti. La colazione è un po’ il motore della giornata, serve infatti a dare quella carica necessaria per compiere tutta una serie di azioni e affrontare impegni che ci si prefissa durante il giorno.

La cosa importante è quella di non eccedere con grassi e carboidrati. Una colazione sana e che al contempo sia equilibrata e atta anche a dimagrire, deve comprendere tutti i macronutrienti, ergo carboidrati, grassi, proteine. Il fine di una colazione è giungere a ora di pranzo senza desiderare di mangiare in modo esagerato, anche se è comunque raccomandabile di fare uno spuntino light a metà mattinata.

Tipi di colazione da fare per perdere peso non rinunciando al gusto

Secondo gli esperti, è molto importante fare colazione in modo sano ma senza avere troppa fretta, per avere il tempo di masticare con tranquillità. Masticando piano, il processo digestivo comincia meglio rispetto a un modo di masticare rapido, in quanto i pezzi di cibo sono stati tagliati dai denti in modo minuzioso. Ecco alcune idee interessanti per una colazione gustosa e dietetica.

Una buona soluzione per una colazione sana è di certo il porridge, ricetta che ha origine nel Regno Unito, ma divenuta parte della dieta di molti italiani. Per prepararla ci vogliono fiocchi d’avena, cotti per pochi minuti nel latte (principalmente vegetale) e poi abbinati a della frutta fresca, tra cui mirtilli e lamponi, o anche piccole scaglie di cioccolato.

Un buon té non può mancare, che sia nero o verde o deteinato, in quanto agevola l’attività metabolica del corpo, e contiene molti antiossidanti. Magari, si può bere un tè mangiando dello yogurt bianco e cereali integrali. Altra buona soluzione per colazione è un buon toast con del burro di arachidi, che riesce a fornire proteine e grassi buoni che vengono da frutta secca. Meglio prendere del pane integrale da tostare.

E ancora, molto buono anche un toast con avocado e pomodori, cetrioli ecc. oppure mangiare del muesli preparato a casa. Acquistando dei cereali, basta mischiarli a frutta secca e poi aggiungere scaglie di cioccolato fondente. Così non avrete zuccheri aggiunti a colazione. Infine, un banana bread, dolce molto facile da cucinare anche il giorno precedente, agevole da conservare per qualche giorno. Contiene molte proprietà nutritive.