Le elettrificazioni delle vetture: le differenze

UX Full Electric: la prima Lexus 100% elettrico

La prima Lexus 100% elettrica è un crossover elegante e dall’aspetto intrigante proposto in due versioni da Lexus, il brand premium del Gruppo giapponese Toyota:

Nuovo Lexus UX Full Electric allestimento Luxury

Nuovo Lexus UX Full Electric allestimento Premium.

Prima di passare a illustrare le caratteristiche principali della proposta Lexus, può essere utile rinfrescarsi le idee sui tre principali livelli di elettrificazione delle autovetture, ovvero il sistema Premium Hybrid (attualmente il più comune, noto anche come HEV), il sistema Plug-in hybrid (indicato spesso con l’acronimo PHEV) e il sistema Full Electric (noto anche come EV o BEV).

Il sistema Premium Hybrid si caratterizza per il fatto che il motore termico è associato a una o più unità elettriche (il termine ibrido indica appunto questa associazione) che, grazie alla presenza di batterie dedicate, consentono all’autovettura una percorrenza di alcuni chilometri in modalità totalmente elettrica. A seconda delle condizioni di marcia, entrambi i motori possono intervenire singolarmente o in associazione. Quando le batterie sono cariche, la partenza dell’autovettura avviene in modalità elettrica, mentre quando l’auto è in fase di accelerazione, i due diversi motori “collaborano” allo scopo di incrementare l’efficienza e le prestazioni. Durante le fasi di frenata o di decelerazione, la batteria si ricarica usando la forza motrice immagazzinata grazie al motore elettrico; in altre circostanze, invece, il motore elettrico funge da generatore di energia e alimenta la batteria. Le autovetture HEV non si ricaricano alla presa domestica o alle colonnine di ricarica.

Il sistema Plug-in Hybrid è, sostanzialmente, un sistema Premium Hybrid dotato di una batteria più grande che può essere ricaricata tramite una spina; le auto con motorizzazione Plug-in Hybrid hanno una maggiore potenza elettrica che permette loro un impiego minore del motore termico oppure una percorrenza in sola modalità elettrica per decine di chilometri.

Le automobili che utilizzano il sistema Full Electric, invece, sono auto elettriche al 100%; la ricarica delle batterie viene effettuata alle apposite colonnine di ricarica rapida, alle wallbox oppure alle prese domestiche; in quest’ultimo caso i tempi di ricarica sono superiori rispetto a quelli garantiti dalle oltre opzioni. I modelli più performanti 100% elettrici hanno un’autonomia di alcune centinaia di chilometri con una sola ricarica.

Nuovo Lexus UX Full Electric: le caratteristiche principali

Il Nuovo Lexus UX Full Electric è la versione elettrica del crossover di medie dimensioni della Lexus (lunghezza: 449,5 cm, larghezza 184 cm e altezza 154,5 cm); i posti sono 5; per quanto riguarda il motore, la potenza massima è di 204 CV (150 kW), cambio automatico e-cvt e trazione anteriore. La velocità massima è di 160 km/h.

Per quanto riguarda il sistema elettrico, l’autovettura è dotata di batteria agli ioni di litio; l’autonomia di guida è di circa 305 km; nessuna emissione di anidride carbonica. Il tempo di ricarica a 230 V è di circa 8 ore, mentre i tempi nel caso di ricarica rapida si aggirano sui 50 minuti.

L’equipaggiamento di serie è particolarmente ricco, sia per quanto riguarda l’aspetto della sicurezza (sistema antibloccaggio della frenata, distribuzione elettronica della forza frenante, sistema di assistenza alla frenata, servosterzo elettrico a indurimento variabile, controllo elettronico della trazione e della stabilità, assistenza alla partenza in salita, controllo elettronico della pressione degli pneumatici ecc.) sia per quanto riguarda il sistema audio e la connettività. Ricca la dotazione dei comfort e grande cura dei particolari e del design degli interni.