Nuova Mercedes Classe A

L’azienda di Stoccarda questa volta ha superato le aspettative dei clienti presentando una berlina dallo stile elegante e sportivo. Le linee aggressive e la ricerca dei minimi dettagli fanno sicuramente impazzire tutti. Con questa nuova vettura, è possibile soddisfare i gusti di ogni singola persona: ci sono varie configurazioni diverse sia di allestimenti che di optional.

Fantastico il comparto motori: il nuovo Classe A A è disponibile a benzina, diesel, ibrida plug-in e per concludere nella versione estrema Classe A AMG. Saltano subito agli occhi alcuni dettagli interessanti: i possenti powerdome sul cofano sono spettacolari mentre la griglia del radiatore presenta una texture di stelle come la Mercedes Classe C. Per quanto riguarda i cerchi in lega, ci sono ben 4 nuove versioni che soddisferanno sicuramente una moltitudine di persone.

La tecnologia raggiunge i massimi livelli. Ci sono ben due display, uno sul volante da 7” e l’altro nel solito posto da 10,25”. C’è però la possibilità di montarli in eguale misura (da 10,25”). Nella Nuova Mercedes è stato montato un sistema multimediale MBUX di ultimissima generazione: l’interfaccia continua a migliorare anno dopo anno e soddisfa tutti i confort e le singole richieste del guidatore. Il display è di serie da 10,25”: non mancano ovviamente i comandi vocali. Presente una nuova evoluzione della struttura del menu: l’obiettivo è sempre quello di fare sempre meno operazioni touch per raggiungere la funzione desiderata. C’è una nuova funzione dal nome Tourguide, attualmente però operativa soltanto in Germania.

Con questa chicca, nello schermo vengono mostrati i punti di interesse che il guidatore incontrerà nel corso degli spostamenti. Come prevedibile, di serie anche le integrazioni per gli smartphone come Apple Car Play e Android Auto. Da segnalare la presenza di nuove prese USB di tipo C con una capacità di ricarica notevolmente migliorata. C’è un altro aggiornamento che può riconoscere inoltre il guidatore con un sensore per l’impronta digitale: in questo modo il sistema MBUX adatterà l’auto alle impostazioni preferite. L’assistente vocale risponderà ovviamente con la dicitura ‘Hey Mercedes’. Non mancano infine i sistemi di assistenza alla guida, migliorati nettamente rispetto al passato. Il mantenimento di corsia, ad esempio, è capace di mantenere con precisione l’auto al centro della carreggiata.

Sul fronte design, Mercedes con un nuovo frontale sempre più aggressivo e con i fari piatti con LED molto luminosi. La Nuova Classe A in versione ibrida plug-in rappresenta il giusto compromesso: ben 81 km di autonomia elettrica e fino a 25 minuti per una ricarica rapida. Rispetto al modello precedente, i consumi sono stati notevolmente migliorati. Con un quattro cilindri a benzina e un motore elettrico innovativo, le performance della vettura sono straordinarie. La classe A AMG Restyling, con le sue linee sportive e le finiture realizzate nei minimi dettagli è una macchina super esclusiva. Trivellato è concessionaria ufficiale Mercedes Benz e Smart ed unico AMG Performance Center Veneto: il brand opera da anni nel settore con professionalità e maestria. Fare la scelta giusta non è mai stato così semplice: un team di esperti ti guiderà nel fare la scelta più adatta alle tue esigenze.

Da segnalare anche il restyling della Nuova Mercedes-Benz CLA Coupè: meraviglioso il design dei cerchi, così come la grembialatura anteriore. La versione metallic blu spettrale presenta un colore da sogno. Il cliente, anche in questo caso, può tranquillamente personalizzare il nuovo volante, i sedili e i rivestimenti. Possibile scegliere inoltre un motore a benzina e a diesel o nella variante plug-in hybrid da 100 kW (CLA 180 Coupé) a 160 kW (CLA 250 Coupè).

La Nuova CLA Shooting Brake, invece, ha una variante plug-in hybrid con una potenza da 85 kW a 165 Kw. Per tutti i modelli è possibile equipaggiare un cambio automatico 8G-DCT o 7G-DCT. Occhio ai sistemi di parcheggio, molto precisi e dotati di tutte le funzionalità. Sarà possibile avere una panoramica degli spazi disponibili nei dintorni o avere addirittura una panoramica a 360°. Spiccano anche i sensori che segnalano in retromarcia i pericoli come la presenza di ostacoli, di altre vetture o anche di persone nelle vicinanze.

Per gli amanti dei SUV, Mercedes è presente sul mercato con le nuove GLA e GLB. Le due vetture hanno un prezzo simile così come il comparto motori: c’è la gamma diesel che presenta un nuovo motore 2.0.4 cilindri =M654 e la gamma a benzina che prevede due cubature, un 1.2 4 cilindri turbo da 163 CV e un 2.0.4 cilindri 224 CV. LA GLA è una versione SUV più compatta ed è lunga 4,41 metri, la GLB è invece di 22 centimetri più alta (arriva quindi a 4,63 metri) e offre più spazio per i passeggeri: è possibile ospitare ben 7 persone.