Le competenze da acquisire per trovare facilmente lavoro a Catania

Un luogo comune, davvero duro a morire, è quello che nelle varie città siciliane le prospettive di lavoro, anche temporaneo, siano scarse e che per molti giovani (ma non solo) l’unica soluzione per trovare un impiego sia quella di cercare lavoro fuori regione; in realtà non è così; come dimostrano anche i dati diffusi recentemente dal Bollettino Excelsior di Unioncamere e ANPAL (l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro), l’offerta di lavoro in Sicilia sta aumentando e per di più in maniera significativa.

Fra le varie città della Sicilia in cui si registrano numerose possibilità di impiego figura, per esempio, la città di Catania, una delle città più importanti della regione e sede universitaria; tra l’altro, l’Università di Catania è la più antica della Sicilia (la sua fondazione risale al 1434) e fra le più importanti d’Italia in quanto a numero di studenti.

Come vedremo, le offerte di lavoro a Catania non mancano e sono anche piuttosto diversificate fra loro. Ma quali sono le competenze da acquisire per trovare facilmente lavoro in questa interessante città che vanta un antico, ricco e prestigioso passato, ma che guarda con slancio al futuro?

Offerte di lavoro Catania e provincia: le varie possibilità

Per capire quanto Catania e provincia possano offrire interessanti possibilità di lavoro, basta entrare sul portale di Gi Group. Oltre alle tante offerte nel comune cittadino se ne trovano anche nella zona di Acireale, Belpasso, Calatabiano, Misterbianco ecc.

La ricerca sul portale delle varie offerte di lavoro è molto semplice e può essere fatta scegliendo fra vari filtri; questo consente, eventualmente, di concentrare la ricerca in un determinato settore che può risultare di maggiore gradimento. Per esempio, è possibile selezionare il tipo di contratto offerto, la disponibilità, area e settore e il luogo dove si preferisce trovare lavoro. Vediamo qualche esempio pratico.

Uno dei settori in cui la richiesta di figure professionali è piuttosto alta è quello “Alimentari e bevande”; fra le figure ricercate vi sono quella di manutentore elettromeccanico (con disponibilità a trasferimenti fuori Regione), addetto alla ristorazione, manutentore elettronico, operaio stagionale, conduttore di impianti termici.

Essendo Catania e la sua provincia luoghi ad alta vocazione turistica non mancano nemmeno offerte per quanto riguarda il settore “alberghiero, ristorazione e catering”, per esempio nelle vesti di addetti al bar, operatori della ristorazione e profili HO.RE.CA. (Hotel, Restaurant, Catering).

Vi sono varie offerte anche nel settore “Produzione e manutenzione”; fra le figure ricercate vi sono quelle di progettista fibra ottica, escavatorista, manutentore elettromeccanico, tecnico ascensorista.

Altre possibilità si trovano nei settori “Prodotti metallurgici e d’acciaio”, “Risorse umane”, “Segreteria”, “Vendite” ecc.

Non si deve poi dimenticare che Gi Group offre anche l’opportunità di frequentare interessanti corsi di vario tipo in grado di migliorare la crescita professionale e avere maggiori chance nella ricerca di un posto di lavoro.