Crociere sul Mediterraneo: il modo migliore per scoprire Paesi meravigliosi

Esistono tanti di modi di viaggiare e di vivere le vacanze e ognuno di essi ha il proprio fascino e i propri pregi: ci sono le vacanze all’insegna del relax assoluto, ci sono quelle adrenaliniche, ci sono i viaggi all’insegna di storia, arte e cultura e via discorrendo. E poi ci sono le crociere, un modo di fare vacanza davvero adatto a tutti che, in un certo senso, è la sintesi perfetta di tutti i modi di intendere le vacanze.

In effetti, una crociera offre così tante possibilità di passare le proprie vacanze che è difficile trovare qualcuno che sia uscito insoddisfatto da un’esperienza del genere e chi non l’ha mai vissuta dovrebbe seriamente prendere in considerazione questa possibilità.

Del resto, non è un caso la stragrande maggioranza di coloro che hanno scelto di trascorrere le loro vacanze facendo una crociera affermino che si tratta di un’esperienza che dovrebbe essere vissuta almeno una volta nella propria vita. Quel che è certo è che una crociera dà la possibilità non solo di vivere una vacanza in cui si è coccolati e viziati fin dal primo momento, ma anche quella di visitare un’infinità di Paesi meravigliosi; per esempio, Costa Crociere propone molte crociere Mediterraneo che danno la possibilità di scoprire i più bei Paesi d’Europa fra cui, ovviamente, la nostra meravigliosa penisola.

Crociere sul Mediterraneo: quali sono le mete più belle?

Costa Crociere offre moltissime possibilità a chi desidera fare una crociera sul mar Mediterraneo; di seguito alcuni esempi.

Grecia – Quando si parla di crociere sul Mediterraneo è quasi inevitabile iniziare dalla Grecia, il Paese che è stato la culla della civiltà occidentale. Scegliere questo Paese per una crociera offre la possibilità di visitare la capitale Atene e molte fra le più belle isole del mar Mediterraneo fra cui si ricordano, solo per fare pochi esempi, Corfù, Creta, Kos, Mykonos, Santorini, Rodi ecc. Una crociera in questi luoghi sarà un’esperienza unica, un viaggio in una cultura millenaria e in meravigliosi paradisi naturali.

Spagna – Una crociera sul Mediterraneo permette di visitare la Spagna, uno dei Paesi “mediterranei” per eccellenza; si potranno ammirare luoghi meravigliosi come Alicante, Barcellona, Cadice, Cartagena, Ibiza, Lanzarote, la capitale Madrid, Malaga, Valencia e tanto altro ancora.

Francia – C’è anche la Francia; oltre alle tantissime meraviglie artistiche e ai borghi incantati della Provenza (nel mese di luglio si avrà la possibilità di ammirare le meravigliose distese viola dei campi di lavanda che a volte si intrecciano con le colture dei girasoli), si potranno scoprire anche le meraviglie della Corsica.

Portogallo – Altro Paese ricco di bellezze naturali e artistiche è il Portogallo; si potrà andare alla scoperta della capitale Lisbona, di Funchal (nella regione di Madera), di Ponta Delgada (capoluogo delle Isole Azzorre) e di Praia da Vitória (situata sull’isola di Terceira).

Croazia – Una crociera sul Mediterraneo può far scoprire anche le città più belle della Croazia fra cui la meravigliosa Dubrovnik, uno dei più bei gioielli del continente europeo, ma anche Spalato e Zadar.

E poi ci sono anche l’Egitto (imperdibile la città di Alessandria), il Marocco (con Casablanca e Tangeri), Israele (con Haifa e Ashdod) e, naturalmente, la nostra Italia.