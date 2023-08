Transpallet: una soluzione pratica per il trasporto ottimizzato di merci pesanti

Il transpallet è uno strumento di uso comune in tantissimi ambienti di lavoro come ad esempio magazzini, centri di distribuzione, negozi, supermercati e molti altri ancora. La finalità di questo macchinario è tanto semplice quanto importante: sollevare e spostare la merce. Pertanto, è utilissimo in tanti contesti, soprattutto quando si ha a che fare con merci particolarmente pesanti e che non possono essere spostate a mano.

Transpallet per i carichi pesanti

Come già spiegato in precedenza, è possibile utilizzare il transpallet per il trasporto ottimizzato di merci e carichi pesanti. Infatti, questi strumenti sono

progettati per spostare merci pesanti dal punto A al punto B in tutta sicurezza. Tuttavia, a seconda del peso specifico della merce da movimentare, è doveroso distinguere i transpallet elettrici da quelli tradizionali manuali in modo da scegliere il modello maggiormente in linea con i propri bisogni e necessità. I modelli manuali, infatti, non essendo alimentato da un motore, non sono molto adatti se si ha bisogno di spostare merci particolarmente pesanti e per lunghi tratti, poiché la loro portata massima normalmente non supera le due tonnellate. Ciò significa, in poche parole, che se si ha intenzione di spostare merci con peso maggiore è necessario utilizzare il transpallet elettrico o semi elettrico, dotato di un apposito motore che permette di sollevare carichi decisamente più pesanti senza il minimo sforzo.

Come funziona un transpallet elettrico

Il transpallet elettrico, diversamente da quello manuale, è dotato di un motore che fornisce tutta la potenza necessaria per poter sollevare e spostare un carico, senza alcuno sforzo umano. Inoltre, può essere dotato anche di batterie elettriche ricaricabili che alimentano il motore e che permettono di lavorare per diverse ore consecutive senza dover fare i conti con improvvisi cali di performance. Questo tipo di transpallet viene utilizzato principalmente per spostare carichi molto pesanti, in grado di raggiungere diverse tonnellate, anche se la portata può variare da modello a modello. Per quanto concerne la modalità di utilizzo di questo mezzo, invece, non è molto diverso rispetto al transpallet manuale. Anche in questo caso, infatti, il conducente deve porre le forche sotto il carico da sollevare e, dopo essersi assicurato che sono nella giusta posizione, occorre premere un pulsante o una levetta per sollevarlo e portarlo a destinazione senza nessuna fatica. Inoltre, bisogna utilizzare dei comandi manuali per poter controllare la direzione di movimento e la velocità dell’attrezzo, nonché il sollevamento dei carichi.

Perché è utile usare un transpallet

I motivi che generalmente spingono le imprese a puntare sui transpallet sono vari. In primo luogo, utilizzando un buon transpallet è possibile ottimizzare la movimentazione delle merci. Si tratta, come è facile intuire, di un aspetto tutt’altro che secondario in alcuni settori, come ad esempio per i centri di distribuzione, magazzini, rimesse, piazzali esterni, officine etc. Pertanto, avere a disposizione un transpallet può essere un ottimo modo per garantire una migliore gestione dello spostamento delle merci e, di conseguenza, aumentare la produttività della propria attività economica. In poche parole, il transpallet, soprattutto se elettrico, garantisce una gestione maggiormente efficiente del magazzino in quanto agevola in modo significativo l’operato dei dipendenti i quali, tra l’altro, possono godere anche di un ambiente più sicuro ed efficiente.

Caratteristiche dei transpallet

Le caratteristiche di un transpallet sono svariate. Come prima cosa, la semplicità di utilizzo: i transpallet sono strumenti versatili e facili da utilizzare per chiunque. Essi, infatti, sono progettati per garantire un uso agevole e diretto di qualsiasi categoria merceologica da sollevare, riordinare o spostare. Inoltre, nella maggior parte dei casi non c’è bisogno nemmeno di una patente per poterli manovrare. Questa, infatti, risulta necessaria solo per i transpallet che trasportano anche persone. È bene sapere che utilizzando un transpallet è possibile anche ridurre eventuali rischi di infortuni dei lavoratori derivanti dallo spostamento manuale delle merci pesanti presenti in magazzino. Infine, i transpallet elettrici, specie quelli di ultima generazione, emettono bassissime emissioni il che li rende anche eco compatibili. Al fine di ridurre il più possibile l’impatto ambientale, questi particolari Transpallet sono alimentati con batterie agli ioni di litio, che sono decisamente più performanti da un punto di vista energetico, hanno una vita tre o quattro volte superiore e sono più semplici da gestire una volta sostituite.