Annunci immobiliari: i migliori siti per cercare casa

L’acquisto di una casa rappresenta senza ombra di dubbio una delle decisioni più importanti nella vita di una persona e/o di una famiglia. Si tratta infatti di un impegno finanziario sicuramente non minimale che, nella maggior parte dei casi, è l’investimento più significativo che le persone effettuano nel corso della loro vita ed è ovvio che debba essere fatto con grande consapevolezza. Si deve poi tenere di conto che si tratta di una scelta che avrà un impatto notevole non soltanto a livello economico, ma anche e, soprattutto, per quanto riguarda la qualità della propria vita. Ovviamente, considerazioni simili si possono fare la ricerca di una casa in affitto, anche se in quest’ultimo caso l’impegno economico è sicuramente inferiore rispetto all’acquisto.

Come cercare casa: le risorse online

Con l’evoluzione digitale, la ricerca di abitazioni ha subito una vera e propria rivoluzione, spostandosi sempre più online. Oggi, grazie ai vari siti di annunci immobiliari presenti in Rete, è possibile fare confronti fra centinaia di opzioni da qualsiasi dispositivo (pc, smartphone, tablet ecc.) effettuando selezioni di vario tipo, con notevole risparmio di tempo. Ma quali sono i migliori siti per cercare casa? Ecco una panoramica dei più popolari e affidabili.

Annunci immobiliari: i migliori siti in circolazione

Andando più nel dettaglio dei migliori siti attualmente disponibili per cercare casa possiamo dire che sono:

it: il portale di riferimento per le agenzie immobiliari italiane. Si rivela un sito ottimale perché qui gli annunci sono costantemente aggiornati dai professionisti presenti sul territorio nazionale e anche perché possiede un’interfaccia ben fatte e semplice da usare (trova la tua casa con Wikicasa);

il portale di riferimento per le agenzie immobiliari italiane. Si rivela un sito ottimale perché qui gli annunci sono costantemente aggiornati dai professionisti presenti sul territorio nazionale e anche perché possiede un’interfaccia ben fatte e semplice da usare (trova la tua casa con Wikicasa); it : qui sono presenti tantissimi immobili in vendita e in affitto, sia da parte di agenzie immobiliari che da privati. A disposizione c’è anche un motore di ricerca interno attraverso cui selezionare la casa dei propri sogni utilizzando moltissimi parametri differenti;

: qui sono presenti tantissimi immobili in vendita e in affitto, sia da parte di agenzie immobiliari che da privati. A disposizione c’è anche un motore di ricerca interno attraverso cui selezionare la casa dei propri sogni utilizzando moltissimi parametri differenti; it: ha un funzionamento simile al sito precedente, ma in più offre la possibilità di isolare, eventualmente, gli annunci dei privati. Tra le altre cose raccoglie annunci proveniente da tutto il Bel Paese;

ha un funzionamento simile al sito precedente, ma in più offre la possibilità di isolare, eventualmente, gli annunci dei privati. Tra le altre cose raccoglie annunci proveniente da tutto il Bel Paese; it: un colosso spagnolo che è approdato anche in Italia. Una delle differenze più grandi con i siti suddetti è che alle volte presenta una fastidiosa pubblicità. Tuttavia c’è da sottolineare la qualità delle foto che in alcuni casi è davvero ottima.

Utilizzare Google e Facebook (e non solo) per cercare casa

Altri strumenti che si rivelano attualmente utili per cercare casa sono Google e Facebook.

Il primo è il più noto motore di ricerca esistente che mette a disposizione inserzioni a pagamento delle migliori agenzie immobiliari.

Il secondo è invece un famosissimo social network che ha creato un Marketplace, vale a dire un mercato interno che viene sempre più utilizzato anche per vendere e comprare casa. Grazie ad esso si possono trovare annunci diretti e in più si può facilmente parlare con i venditori e accordarsi per una possibile visita.

Infine, non bisogna dimenticare di dare un’occhiata anche ai siti delle agenzie immobiliari vere e proprie (ormai tutte ne hanno almeno uno) poiché diversi proprietari preferiscono che il loro annuncio non finisca sui vari portali per vendere case.