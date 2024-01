La rivoluzione dei pagamenti: pagare a rate online

Vi sono periodi dell’anno in cui, per vari motivi, ci si trova a dover sostenere un numero maggiore di acquisti rispetto al consueto. Un classico esempio è quello delle festività natalizie, tempo nel quale si è alle prese con regali da fare agli amici e alle persone più care della famiglia (genitori, figli, nipoti ecc.). È sicuramente un bel momento, ma è indubbio che l’esborso di denaro può essere più elevato di quello a cui si è normalmente abituati in altri mesi.

Prestito personale non finalizzato o pagamento a rate?

Una possibilità in questi casi, peraltro presa in considerazione da molte persone, è quella di fare richiesta di un piccolo prestito personale non finalizzato da rimborsare tramite l’addebito di rate mensili sul conto corrente.

In sostanza si ricorre a una società finanziaria oppure a un istituto bancario e si effettua la domanda di finanziamento. Le proposte in tal senso sono numerose e ogni istituto ha i suoi specifici prodotti. È ovviamente una scelta legittima che può risultare sicuramente interessante, ma è anche vero che comporta una certa trafila burocratica perché devono essere presentate documentazioni reddituali (dichiarazione dei redditi, buste paga o cedolini della pensione ecc.) e soprattutto si devono sostenere alcuni costi, in particolare quelli relativi agli interessi e ai costi di gestione della pratica.

La domanda che dobbiamo quindi porci a questo punto è: esiste un’alternativa al prestito personale che permette di dilazionare un pagamento senza dover pagare interessi e altri costi aggiuntivi?

La risposta è sì: oggi esiste la possibilità di pagare a rate online in esercizi convenzionati senza dover sostenere interessi e altri costi aggiuntivi (spese di gestione, spese di incasso ecc.). Si tratta in sostanza di una vera e propria dilazione del pagamento. L’importo da pagare sarà suddiviso in piccole quote che saranno mensilmente addebitate sul proprio conto corrente bancario indicato al momento dell’acquisto.

La dilazione di pagamento permette di effettuare compere che avrebbero comportato un esborso eccessivo di denaro da fare in una sola volta. Optando per questa soluzione ci si può permettere quindi di non rinunciare a determinati acquisti o comunque di non posticiparli.

Come funziona il pagamento dilazionato sugli acquisti online senza interessi e altri costi?

Il pagamento dilazionato sugli acquisti online ha un funzionamento molto semplice. Ovviamente è necessario effettuare l’acquisto su un sito e-commerce convenzionato con la società finanziaria che offre tale tipo di servizio. La procedura è pressoché la seguente.

Ci si reca sul sito web del negozio convenzionato, si scelgono i vari prodotti da acquistare e si aggiungono al carrello della spesa.

Il secondo step è quello di scegliere come metodo di addebito la suddivisione dell’importo in più rate.

Il terzo passaggio è quello dell’inserimento della documentazione, ovvero carta di identità in corso di validità, tessera sanitaria (su questa è riportato il codice fiscale del titolare) e l’IBAN del conto corrente bancario o postale sul quale si desidera vengano addebitate le rate.

Effettuati questi tre passaggi, nel giro di pochissimo tempo si riceverà l’esito della richiesta. Se questo è positivo, mensilmente saranno addebitate le rate previste.

Facendo un esempio pratico: se si effettua un acquisto di 1.500 euro e si richiede una suddivisione in 10 rate, per 10 mesi sul conto corrente saranno addebitati 150 euro fino alla scadenza del contratto.