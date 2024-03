Mentre l’acquisto di un’auto comporta spese iniziali significative, il noleggio auto senza anticipo si propone come un’alternativa conveniente e senza pensieri. Ma quando realmente conviene?

Noleggio auto senza anticipo: quando conviene e perché – DirettaNews.it

Solitamente alle novità si è meno avversi o comunque c’è sempre quel pizzico di diffidenza tale da creare dei pregiudizi ancor prima di averla testata con mano. Ma quando si parla di affitto a lungo termine e senza anticipo i pareri sono molto spesso contrastanti.

Cos’è il noleggio a lungo termine senza anticipo: tutti i chiarimenti

Il servizio di noleggio a lungo termine è una delle soluzioni alla mobilità più innovative di quest’epoca. Viene proposto da numerose società specializzate in autonoleggio che propongono la locazione (per un tempo specifico), di veicoli appartenenti alla propria flotta.

Questa flotta offre una vasta gamma di tipologie di veicoli, che si differenziano per la loro natura: da quella commerciale alle berline per gli spostamenti in città, dalle semplici utilitarie ai SUV per una maggior comodità, rendendo così la mobilità più accessibile e soddisfacente per clienti sia privati che aziendali.

All’interno dei contratti di noleggio a lungo termine (NLT), sono incluse diverse opzioni, tra cui la formula “senza anticipo” già menzionata nei paragrafi precedenti. Questa prevede che il locatore conceda il veicolo desiderato dal cliente senza richiedere alcun pagamento anticipato.

Per i privati il vantaggio più importante di questa opzione risiede nell’assenza di immobilizzazione di una somma di denaro iniziale. Ciò consente di mantenere il proprio patrimonio economico intatto e disponibile per altre necessità personali o situazioni urgenti.

Tuttavia, è importante notare che l’opzione “senza anticipo” di solito comporta un aumento del canone mensile del noleggio a lungo termine, seppur minimo. L’entità di questo aumento può variare e non segue una regola standard, pertanto è necessario effettuare un’analisi caso per caso per stabilire se tale soluzione è conveniente o meno in base alle proprie esigenze finanziarie.

In seguito, forniremo alcuni esempi pratici per consentire a privati o aziende interessate di valutare la convenienza in base alla propria situazione economica. Indipendentemente dalla scelta dell’anticipo, il canone per il noleggio a lungo termine include sempre gli stessi servizi accessori, i quali saranno esaminati nei prossimi paragrafi.

Le differenze pratiche anticipo e senza anticipo

Gli esempi pratici che forniremo qui di seguito, prevedono sia la formula del noleggio a lungo termine con anticipo, che quella senza anticipo. È possibile comprendere le differenze nei canoni mensili e determinare quale soluzione possa essere più idonea rispetto all’altra.

Prendiamo ad esempio la società di autonoleggio Finrent, dove sono evidenziate le variazioni nei canoni mensili in base alle opzioni di contratto scelte: “senza anticipo”, “con anticipo di 1.000€” e “con anticipo di 5.000€”.

Renault Clio 1.0 SCe 65CV Equilibre:



– Senza anticipo: 330,72€ (IVA inclusa) al mese.

– Con anticipo di 1.000€: 305,30€ (IVA inclusa) al mese.

– Con anticipo di 5.000€: 203,64€ (IVA inclusa) al mese.

Fiat 500 1.0 70CV Mild Hybrid:



– Senza anticipo: 330,72€ (IVA inclusa) al mese.

– Con anticipo di 1.000€: 305,30€ (IVA inclusa) al mese.

– Con anticipo di 5.000€: 203,64€ (IVA inclusa) al mese.

Renault Captur 1.0 TCe 12V 90CV Equilibre:



– Senza anticipo: 389,18€ (IVA inclusa) al mese.

– Con anticipo di 1.000€: 368,85€ (IVA inclusa) al mese.

– Con anticipo di 5.000€: 287,51€ (IVA inclusa) al mese.

Peugeot 208 1.2 PureTech 75CV S&S Active:



– Senza anticipo: 410,73€ (IVA inclusa) al mese.

– Con anticipo di 1.000€: 390,40€ (IVA inclusa) al mese.

– Con anticipo di 5.000€: 309,07€ (IVA inclusa) al mese.

Audi A1 SPB 25 TFSI 95CV:



– Senza anticipo: 453,84€ (IVA inclusa) al mese.

– Con anticipo di 1.000€: 433,51€ (IVA inclusa) al mese.

– Con anticipo di 5.000€: 352,17€ (IVA inclusa) al mese.

Citroen C4 1.2 PureTech 130CV S&S Feel:



– Senza anticipo: 469,70€ (IVA inclusa) al mese.

– Con anticipo di 1.000€: 449,37€ (IVA inclusa) al mese.

– Con anticipo di 5.000€: 368,03€ (IVA inclusa) al mese.

Maserati MC20 3.0 V6 DCT auto 630CV:



– Senza anticipo: 3.757,60€ (IVA inclusa) al mese.

– Con anticipo di 3.635,70€ (IVA inclusa) al mese.

Questi esempi pratici forniscono una chiara panoramica delle differenze nei canoni mensili in base all’opzione di contratto scelta, permettendo ai potenziali clienti di valutare la convenienza in base alle proprie esigenze finanziarie.

Come e perché il NLT senza anticipo fa bene a chi lo sceglie

Il noleggio auto a lungo termine e senza anticipo offre vantaggi sia economici che personali. Un esempio di benessere psichico che si riversa positivamente su degli aspetti psicologici molto rilevanti è la forma di prevenzione alla perdita di un ingente capitale di denaro.

La decisione di non immobilizzare il capitale finanziario può essere motivata da diverse ragioni, alcune tra queste le elenchiamo di seguito:

Vantaggi economici e detrazioni fiscali : Il noleggio a lungo termine presenta notevoli vantaggi economici, soprattutto per le aziende che possono beneficiare di detrazioni e deduzioni fiscali fino al 100%. Questa caratteristica non solo contribuisce alla convenienza finanziaria, ma semplifica anche le procedure burocratiche, mantenendo intatto il patrimonio economico, soprattutto se l’affitto è “senza anticipo”.

: Il noleggio a lungo termine presenta notevoli vantaggi economici, soprattutto per le aziende che possono beneficiare di detrazioni e deduzioni fiscali fino al 100%. Questa caratteristica non solo contribuisce alla convenienza finanziaria, ma semplifica anche le procedure burocratiche, mantenendo intatto il patrimonio economico, soprattutto se l’affitto è “senza anticipo”. Benefici psicologici : Gestire un veicolo di proprietà comporta una serie di responsabilità che possono generare stress e danni psicologici. Il noleggio a lungo termine senza anticipo riduce o elimina notevolmente queste responsabilità, offrendo agli utenti una maggiore tranquillità mentale, senza dover preoccuparsi di manutenzione, tasse e svalutazione, gli utenti possono concentrarsi sull’uso del veicolo senza il peso delle preoccupazioni finanziarie.

: Gestire un veicolo di proprietà comporta una serie di responsabilità che possono generare stress e danni psicologici. Il noleggio a lungo termine senza anticipo riduce o elimina notevolmente queste responsabilità, offrendo agli utenti una maggiore tranquillità mentale, senza dover preoccuparsi di manutenzione, tasse e svalutazione, gli utenti possono concentrarsi sull’uso del veicolo senza il peso delle preoccupazioni finanziarie. Impatto post-pandemico da Covid-19 : Il periodo post-pandemico ha spinto verso un cambiamento nelle priorità e nelle abitudini delle persone. La ricerca di un risparmio economico e una mobilità meno impegnativa rispetto alla gestione di un’auto di proprietà è diventata evidente. L’opzione “senza anticipo” diventa una scelta sicura per garantire la propria sicurezza economica in tempi incerti.

: Il periodo post-pandemico ha spinto verso un cambiamento nelle priorità e nelle abitudini delle persone. La ricerca di un risparmio economico e una mobilità meno impegnativa rispetto alla gestione di un’auto di proprietà è diventata evidente. L’opzione “senza anticipo” diventa una scelta sicura per garantire la propria sicurezza economica in tempi incerti. Esperienze di viaggio appaganti: La scelta del noleggio a lungo termine permette di godere di esperienze di viaggio più appaganti, specialmente se con l’opzione “senza anticipo”, il conducente inizia a guidare il veicolo senza aver pagato un solo euro. La pianificazione precisa delle spese senza il timore di imprevisti contribuisce a una maggiore sicurezza finanziaria. Questo approccio più rilassato e piacevole ai viaggi può migliorare significativamente l’esperienza complessiva di utilizzo del veicolo.

In conclusione, optare per il noleggio auto a lungo termine senza anticipo non solo offre benefici tangibili dal punto di vista finanziario, ma contribuisce anche a una gestione più serena e soddisfacente dell’esperienza di possedere un veicolo.

La serenità per la psiche umana è un elemento fondamentale da considerare. Prevenire qualsiasi forma di stress, spesso legato alle preoccupazioni finanziarie, è un aspetto chiave che può influire positivamente nella vita di ogni automobilista e non solo.

Il nostro consiglio è di valutare attentamente ogni situazione che si presenta, cercando di non adottare regole standard, ma di ragionare in modo soggettivo e flessibile, tenendo conto delle proprie esigenze e preferenze personali.