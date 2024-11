Come scegliere il regalo perfetto per ogni fascia d’età

Trovare il regalo di compleanno perfetto non è mai facile, soprattutto quando si vuole sorprendere l’altra persona regalandole qualcosa di significativo. Quando pensiamo a che tipo di dono prediligere le opzioni possono variare molto in base al legame che si ha, ma anche e soprattutto all’età della persona che lo riceverà.

Ecco allora una guida su come trovare dei regali di compleanno originali per ogni fascia d’età, prendendo spunto da idee originali e sempre valide.

Regali fotografici: doni evergreen per tutti i legami speciali

Tra i regali di compleanno originali per eccellenza non mancano all’appello i regali fotografici. Qualsiasi persona di qualsiasi età può potenzialmente riceverne uno. Ti basti pensare ai tantissimi oggetti e gadget sui quali è possibile stampare foto e immagini, dalle tazze alle t-shirt, dai cuscini ai quadri, passando per calendari e fotolibri.

Alla domanda “Perché scegliere un regalo fotografico come dono?” la risposta è quindi semplice: a differenza di molti altri doni, è un pensiero perfetto per tutte le persone a noi vicine alle quali vogliamo bene e vogliamo strappare un sorriso.

A un genitore, ad esempio, potresti regalare un album con le foto di famiglia; alla coinquilina dell’università, un cuscino con una foto divertente; a un cugino o una cugina minore, un puzzle con una foto insieme; a un fratello o una sorella, una cover personalizzata, e via discorrendo.

Regali creativi per i più piccoli

Non tutti i regali di compleanno sono destinati a persone con le quali abbiamo rapporti di amicizia o di parentela tanto forti da poter considerare regali personalizzati con foto.

Per esempio, quando si tratta di bambini lo scopo è solo uno: farli divertire. I regali migliori per i piccoli sono in questo caso quelli che stimolano la creatività, rendendo ogni momento un’occasione di apprendimento e gioco. Se cerchi idee per bimbi dai 3 ai 10 anni potresti quindi puntare su set per colorare o costruire, libri interattivi e giochi educativi.

Regali entusiasmanti per adolescenti

La fascia d’età più difficile per la quale pensare regali di compleanno è forse quella che va dagli 11 ai 18 anni. Gli adolescenti potrebbero essere più complicati da soddisfare, poiché spesso i loro gusti cambiano in un batter di ciglio.

Tuttavia, se devi fare un regalo a una persona di questa età potresti andare sul sicuro scegliendo un accessorio hi-tech come cuffie, mini-altoparlanti o accessori per lo smartphone. Anche esperienze come escursioni outdoor potrebbero essere entusiasmanti.

Regali esperienziali per adulti

E se invece il regalo da fare è per una persona adulta? In questo caso, le cose potrebbero essere estremamente semplici. Le opzioni sono infatti tantissime, visto che gli adulti hanno in genere interessi e caratteri già ben definiti. In base alla personalità della persona in questione potresti pensare a diverse cose. Per chi ama viaggiare, potrebbero essere ottime idee un’escursione, un biglietto aereo per una destinazione vicina, o una notte in glamping.

Chi preferisce attività più culturali potrebbe invece apprezzare un abbonamento a teatro o un biglietto per una mostra o un museo. Per chi, ancora, ha il pallino del relax potrebbe essere perfetta una giornata alla SPA, mentre per chi ama rilassarsi godendosi la propria casa non c’è niente di meglio di candele profumate, diffusori per ambienti o oggetti di design che rendono ogni ambiente più accogliente e confortevole.