Chi è Valerio Pastore, il fidanzato di Alessandra Amoroso: come è nato l’amore lontano dai riflettori

Un amore nato lontano dai riflettori è quello tra Alessandra Amoroso e Valerio Pastore, tecnico del suono più giovane di lei di 8 anni.

Alessandra Amoroso, icona del panorama musicale italiano, ha recentemente aperto il suo cuore all’amore, trovando in Valerio Pastore non solo un compagno ma una vera e propria anima gemella. La loro storia d’amore nasce e si sviluppa lontano dai riflettori, in una dimensione di riservatezza che sembra aver rafforzato ancor più il legame tra i due.

Valerio Pastore, originario di Eboli e classe 1994, condivide con Alessandra non solo otto anni di differenza ma anche una profonda passione per la musica. Questo elemento ha rappresentato il primo vero collante della loro relazione. Entrambi provenienti dal mondo musicale, hanno trovato nell’altro non solo un partner ma anche un complice con cui condividere sogni e aspirazioni.

Alessandra Amoroso a cuore aperto: “Ho scoperto un nuovo modo di essere amata”

In una recente intervista al podcast “Mano sul cuore”, Alessandra ha aperto il suo cuore riguardo alla relazione con Valerio: “Con lui ho scoperto un nuovo modo di amare ma soprattutto di essere amata”. Parole che trasudano autenticità e mostrano quanto questo amore abbia trasformato la vita della cantante.

Nonostante la notorietà di Alessandra Amoroso nel panorama musicale italiano ed internazionale, lei e Valerio hanno scelto di vivere la loro storia d’amore lontano dagli occhi indiscreti del pubblico. Questa scelta si riflette nella rarità delle apparizioni pubbliche insieme o delle foto sui social media. Tuttavia, alcuni scatti paparazzati li hanno catturati in momenti intimi durante le vacanze o nella quotidianità romana, suggerendo che i due convivano nella capitale.

Valerio Pastore si distingue nel suo campo come tecnico del suono molto apprezzato. La sua origine da Olevano sul Tusciano testimonia le sue radici salernitane forti quanto quelle musicali. Lontananza dai social network e dedizione al lavoro definiscono il profilo basso mantenuto da Valerio all’interno della coppia.

La relazione con Valerio ha segnato per Alessandra un momento di rinascita personale: “Sono libera di essere ciò che sono…di essere me stessa in tutti i miei colori”. Queste parole evidenziano come l’incontro con Pastore abbia contribuito a far emergere una versione più autentica ed equilibrata della cantante.

La vita artistica di Alessandra continua a brillare parallelamente alla sua felicità personale. Recentemente ha partecipato ad uno dei concerti più attesi dell’anno al fianco del rapper BigMama all’Alcatraz di Milano. La collaborazione tra le due artiste sul brano estivo “Mezzo rotto” ha riscosso grande successo presso il pubblico italiano ed internazionale.

Durante questo evento speciale, Amoroso non ha perso occasione per esprimere gratitudine verso BigMama: “Lo dico davanti a tutti… Ti ringrazio per essere entrata nella mia vita”. Un momento toccante che sottolinea non solo la professionalità ma anche l’affetto reciproco tra le due donne nel mondo della musica italiana.