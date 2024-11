La casa di Loredana Bertè è un mix perfetto di bellezza e originalità

La casa di Loredana Bertè rispecchia a pieno quello che rappresenta l’iconica cantante: un rifugio tra bellezza e originalità.

Loredana Bertè, icona indiscussa del panorama musicale italiano, non smette mai di sorprendere. Conosciuta per il suo stile unico e la sua musica intrisa di rock e provocazione, la cantante ha recentemente fatto parlare di sé come “vincitrice morale” del Festival di Sanremo 2024 (con ‘Pazza’, con cui ha comunque ottenuto il prestigioso premio Mia Martini dato dalla critica). Ma oltre alla sua presenza scenica inconfondibile, c’è un aspetto della sua vita che incuriosisce non meno: la sua abitazione. Grazie a qualche raro scorcio condiviso sui social media, possiamo intravedere come vive lontano dai riflettori.

Nonostante Loredana Bertè tenda a mantenere privata la sua vita personale, alcuni video pubblicati sui suoi profili social offrono uno sguardo esclusivo sugli interni della sua casa. L’appartamento in cui risiede è un vero e proprio specchio della personalità eclettica e dell’anima rock dell’artista: pareti adornate da mattoncini a vista si combinano con pavimenti neri lucidi, creando uno sfondo ideale per le numerose foto e i ricordi che celebrano i momenti salienti della sua carriera.

Un mix tra vintage ed eccentricità: scopriamo assieme la casa di Loredana Bertè

Ogni stanza dell’appartamento sembra essere stata curata nei minimi dettagli per riflettere il gusto unico della cantante. Tra lampade d’epoca, poltroncine dal design retrò e accessori vintage come una macchinina telecomandata o un manichino femminile, l’abitazione si rivela essere un tesoro pieno di originalità. La zona dedicata all’esercizio fisico ospita una cyclette, testimone degli allenamenti quotidiani che permettono a Loredana di mantenere le sue leggendarie gambe snelle e toniche.

Particolarmente significativa è la camera da letto, separata dal resto dell’appartamento da una maestosa tenda nera. Questo spazio intimo vanta pareti bianche luminose contrastate da arredi scuri; al centro troneggia il letto disegnato dalla stessa Bertè. Caratterizzato da una spalliera altissima color nero profondo – ironicamente soprannominato “il letto di Dracula” – questo pezzo d’arredo simboleggia perfettamente l’estro creativo e l’amore per il dettaglio che contraddistinguono ogni aspetto della vita dell’artista.

Su richiesta dei fan più curiosi, Loredana ha anche mostrato il bagno: uno spazio caratterizzato da piastrelle a scacchi bianco-nero che incorniciano una doccia su misura estremamente spaziosa. Dotata anche di uno sgabello – indispensabile per i momenti dedicati alla cura dei suoi famosi capelli turchini – questa stanza rispecchia l’eleganza senza tempo tipica delle grandi star del rock.