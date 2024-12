Chi è Elisabetta Canalis: età, lavoro, ex marito, figlia, Vieri, George Clooney, fidanzato e tutto quello che c’è da sapere

Lei è la velina per eccellenza. Lei è una delle donne più belle del mondo dello spettacolo. Lei è Elisabetta Canalis.

Elisabetta Canalis è un volto noto nel mondo dello spettacolo, sia in Italia che all’estero. La sua carriera ha preso il via alla fine degli anni ’90, quando è stata scelta come velina mora di “Striscia la notizia”. Questa esperienza ha segnato l’inizio di un percorso ricco di successi e le ha aperto le porte a numerose opportunità nel campo dello spettacolo.

La sua versatilità l’ha portata a esplorare diversi ambiti professionali, dalla partecipazione a programmi televisivi come “Controcampo” e “Mai dire Martedì”, fino ad arrivare al cinema con cameo in produzioni statunitensi. Elisabetta Canalis ha dimostrato di essere una figura poliedrica, capace di adattarsi a vari contesti dello spettacolo.

Nel 2010, il suo ingresso in MTV Italia e la co-conduzione del Festival di Sanremo nel 2011 hanno consolidato ulteriormente la sua presenza nel panorama televisivo italiano. Nonostante le critiche, ha continuato a perseguire la sua carriera con determinazione, partecipando anche alla versione americana di “Dancing with the Stars”.

Elisabetta Canalis, la vita privata e le relazioni più importanti

La sua vita privata ha sempre attirato l’attenzione dei media, soprattutto per le sue relazioni con personalità note come Christian Vieri e George Clooney.

In merito alla relazione con l’ex centravanti della Nazionale, Canalis ha raccontato a Belve: “Con Bobo ho toccato il fondo. Era una relazione tossica, mi ha traumatizzata. Non c’era fedeltà da parte sua. Ho cercato di picchiarlo in un bar, ci hanno dovuti separar. Io lo lasciavo, poi lo vedevo con altre e mi arrabbiavo. Era una relazione molto tormentata Si creano delle dinamiche tossiche, non paritarie, che poi ti traumatizzano”.

Per quanto riguarda invece la relazione con l’ex medico di ER, ha smentito ci fosse dietro un accordo, bollando la voce come “una stronzata”. Anzi, quella con Clooney è stata una relazione importante, con tanto di insegnamento: “È l’uomo che mi ha insegnato che si può amare una persona che ti ama“.

Tuttavia, è con Brian Perri che Elisabetta ha costruito una famiglia, accogliendo la loro figlia Skyler Eva nel 2015. La loro storia d’amore si è conclusa nell’estate del 2023, dopo undici anni di matrimonio.

Nonostante le sfide personali, Elisabetta Canalis ha mostrato una grande resilienza, continuando a dedicarsi alla sua carriera e alla maternità. Recentemente, è stata vista dividere il suo tempo tra la Sardegna e la California, insieme alla figlia e al nuovo compagno Georgian Cimpeanu.

La carriera di Elisabetta Canalis è un esempio di come sia possibile raggiungere il successo internazionale, mantenendo al contempo una forte connessione con le proprie radici italiane. La sua storia dimostra che, nonostante le difficoltà, è possibile rinnovarsi e continuare a perseguire i propri sogni.