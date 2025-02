Come andare a Domenica In Sanremo? C’è una procedura da seguire

Una delle trasmissione più seguite in Italia, Domenica In, si svolgerà domenica 16 febbraio 2025 presso il Teatro Ariston di Sanremo. Scopriamo come partecipare al grande evento.

Domenica in è un talk show, varietà che è in onda su RAI 1 dal 3 ottobre 1976. E’ giunto alla 49ª edizione ed è il 2º programma domenicale più longevo in assoluto della storia della televisione italiana dopo La Domenica Sportiva. Con la presenza fissa di Mara Venier, una vera highlander del programma, è stato raggiunto il traguardo dei 30 anni in termini di conduzione del longevo programma della RAI.

Una storia infinita che da sempre entra nelle nostre case. La 49ª edizione, iniziata lo scorso 15 settembre 2024, è la sedicesima edizione complessiva e la settima di fila con Mara Venier protagonista alla conduzione. Le principali novità di quest’anno hanno incluso un nuovo logo e uno studio rinnovato, oltre a un cambio di format: la prima parte del programma è dedicata all’intrattenimento e allo spettacolo mentre la seconda parte si concentra sulla cronaca e sull’attualità. Ecco le ultime info sul programma Uomini e Donne.

Domenica In, lo show si sposta all’Ariston

L’assegnazione di due biglietti per assistere alla trasmissione televisiva Domenica In, che si svolgerà domenica 16 febbraio 2025 presso il Teatro Ariston di Sanremo, segue la presentazione di un form. Le richieste verranno accettate dal sistema esclusivamente dalle ore 9:00 del 1° febbraio 2025 alle ore 23:59 del 2 febbraio 2025 tramite apposito modulo di partecipazione on-line da compilare con il proprio nome, cognome, data di nascita, telefono cellulare ed indirizzo e-mail valido.

Potranno presenziare solo maggiorenni e l’accesso alla trasmissione è consentito al minorenne (accompagnato da un maggiorenne) che abbia compiuto almeno il dodicesimo anno di età. Potranno prendere parte al programma sole 100 persone. Ad ogni biglietto dovrà essere associato il nominativo del fruitore dello stesso, quindi i ticket sono personali.

In caso di assegnazione il richiedente sarà contattato, o telefonicamente o riceverà la comunicazione via e-mail. Non sarà effettuata nessun’altra comunicazione personale. Il ritiro avverrà presso l’urp (ufficio relazioni con il pubblico) – Corso Garibaldi 1 da parte degli assegnatari muniti di documento di identità nei seguenti giorni: 13 febbraio 2025 orario 9.00 – 13.00, 14 febbraio 2025 orario 9.00 – 13.00 e 14.00 – 17.00 e 15 e 16 febbraio 2025 orario 9.00 – 14.00.